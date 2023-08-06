Canon/Sony/Nikon/Fujifilm｜高像素無反相機4選　你會點揀？

高像素無反相機可以帶來更好的畫質表現，細節呈現更加優秀。即使後期進行裁切二次構圖，也可以帶來足夠清晰的照片。並且作為各大品牌的當家機型，高像素無反不僅畫質優秀，而且在影片、對焦、防抖和連拍等方面的表現非常出色。真是因為上述的原因，高像素的無反相機一直都是攝影發燒友們的首選目標之一。今天我們就來為大家推薦幾款，市場上最受用戶青睞的高像素無反，這些相機的有效像素都在四千萬以上。



▼▼▼4款高畫質熱門無反相機推薦▼▼▼

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1）4500萬像素：Canon EOS R5

Canon EOS R5採用了4500萬像素全畫幅傳感器，提供了20fps（電子快門）與12fps（機械快門）的高速連拍性能。機身防抖系統最高可帶來8檔防抖效果，並且可以與RF防抖鏡頭協同防抖。支持最高29.97fps的無裁切8K RAW短片錄製。對焦性能上第二代全像素雙核CMOS AF技術，不僅具備人眼檢測對焦功能，還可以識別鳥類眼部。

EOS R5固件升級至版本1.8.1及以上後，依托EOS R5的機身防抖機構，新增支持「機身防抖高分辨率拍攝」模式。此模式下，用戶只需釋放1次快門，相機就會連續拍攝9張圖像，並在機內合成1張超過4億像素（JPEG：24576×16384）的超高分辨率圖像。

Canon EOS R5可以錄製8K 30P、4K 120P的影片，並且提供了強大的Log曲線和H.265編碼，支持4:2:2 10bit Canon Log與4:2:2 10bit HDR PQ機內錄製及外部錄製。這些已經達到了專業級的影片表現，可以滿足專業用戶的需求。

Canon EOSR5採用了雙卡槽設計，分別為CFexpress（兼容XQD）和SD卡槽，這樣不同級別的用戶可以根據自己的拍攝需求來選擇儲存卡。

對於Canon EOSR5而言，其實適合的用戶很多。首先它的影片能力非常專業，可以適用於專業的影片團隊進行選購；它具有高像素和優秀的對焦表現，適合風光攝影師和發燒友選購；它擁有給力的連拍能力、雲平台圖像自動傳輸功能和出色的防護性，適合記者、體育攝影師、野生動物攝影師選購。不論是影片還是拍照，這台相機適用的人群非常豐富，因為Canon EOSR5就是這樣體驗方方面面都足夠優秀的產品。

2）6100萬像素：Sony Alpha 7R V

Alpha 7R V是目前Sony無反相機中像素最高的機型，這款相機搭載了一枚6100萬像素的全畫幅傳感器，這款傳感器通過採用先進的背照式結構，無間隙片上濾鏡、AR塗層（防反射密封玻璃）以及無低通濾鏡設計，可以有效提升畫質表現。

Alpha 7R V還可以利用機內圖像穩定係統，拍攝多張像素位移的照片，可以通過Sony自家「Image Edge Desktop」軟件進行合成和處理。 4個單獨像素移動可以得到一張總像素仍是6100萬像素的照片，而拍攝16個單獨像素的移動影像可以合成一張2.4億像素的照片。

Sony為Alpha7R V搭載了全新的智能AI晶片，專門用於處理相機拍攝時的大量數據，讓相機具備了更先進的主體識別功能。正因此，Sony Alpha 7R V的對焦性能有了突破性提升。SonyAlpha 7R V不僅具備了人、動物、鳥類等識別，還增加了昆蟲、車輛、飛機的識別，讓相機對焦系統可以識別多達7種對象，為用戶拍攝帶來了更多便利性。

Sony Alpha 7R V可以拍攝最高8K 25p/24p影片以及Super35mm摸下6.2K超採樣像素合併的4K 30p影片以及1.2倍裁切的4K 60p影片。SonyAlpha 7R V搭載了全新的五軸防抖系統，可提供高達8檔補償。

3）4575萬像素：Nikon Z 7 II

Nikon Z7 II搭載了一枚4575萬有效像素的全畫幅傳感器，同時它還搭載了雙EXPEED6影像處理器，因此可以提供更快的數據處理能力。 4575萬像素可以生成8256×5504像素的照片，不僅滿足了行業用戶大尺寸照片輸出的需要，而且高像素可以帶來更加細膩的成像，在細節方面的表現更加優秀。

Nikon Z7 II採用複合自動對焦系統，利用493個對焦點提供寬廣的覆蓋範圍，水平和垂直方向覆蓋畫面的約90％。自動對焦功能得到更新，具有更好的弱光主體採集功能，並在廣域模式下增加了人眼/人臉檢測功能，同時還可以檢測出畫面中的動物主體。 Z7 II在拍攝影片時也提供眼睛檢測自動對焦功能。

Nikon Z7 II配置了雙EXPEED 6影像處理器，因此即使擁有4575萬的超高像素，也可以10張/秒的速度進行高速連拍，連拍續航可達77張。Nikon Z 7 II最高支持4K/60P的超高清影片拍攝（1.07倍裁切），而在4K/30P的情況下則是無裁切的。

Nikon Z7 II搭載一塊210萬像素點的翻轉觸控屏幕，在實際使用中這款屏幕不僅顯示效果細膩，而且支持觸控選取對焦區域、滑動調節拍攝參數、雙指放大縮小照片等觸控操作，讓這台專業機型的操控更加簡單易上手。可以170°翻轉的屏幕，在拍攝低角度或者高角度照片時，能夠讓用戶更加的從容。 Z7 II的EVF取景器顯示精度為369萬畫點，取景器覆蓋範圍百分百。

4）4020萬像素：Fujifilm X-H2

Fujifilm X-H2搭載的4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR圖像傳感器，可以帶來細節豐富的影像。如果您覺得4000萬像素還不夠用，那麼X-H2還可以通過傳感器位移的方式，輸出高達1.6億像素的照片。無論是拍攝細節豐富的建築、風光攝影作品，還是對所拍攝的照片進行二次構圖裁切，Fujifilm X-H2都可以滿足您的需要。

在影片性能上Fujifilm X-H2也是直接拉滿，它最高可以拍攝8K 30P的超高清影片。同時還可以超採樣拍攝6.2K 30P以及4K 60P的影片,並且還能夠拍攝FHD 240P升格影片，支持Fujifilm 最新的F-log2，可提供13檔動態範圍拍攝。無論是靜態照片拍攝還是動態影片錄製，Fujifilm X-H2都擁有極強悍的實力，是一台性能非常全面的無反旗艦。

Fujifilm X-H2搭載增強的AF（自動對焦）預測算法，採用了基於深度學習技術的對象檢測AF，除了支持人物面部/眼部識別之外，還可以追踪多種拍攝對象，包括動物、鳥類識別對焦，以及對汽車、摩托車、自行車、飛機、火車等交通工具的識別對焦。

作為一款擁有4000萬像素成像能力的無反相機，Fujifilm X-H2高速連拍性能上也是非常強悍。在機械快門情況下，可以15張/秒的速度進行連拍，而在電子快門、1.29x裁切情況下，更是達到了20張/秒的速度。

總結

以上我們介紹的4款高像素機型，有效像素都在四千萬以上可以為用戶帶來非常細膩的畫質表現。同時Canon EOS R5、Sony A7R5和Fujifilm X-H2還可以通過像素位移的方式，生成過億像素的照片，特別適合拍攝自然風光、建築等細節豐富的題材照片。同時這些機型在影片拍攝以及對焦、防抖等方面，也都提供了非常出色的性能，是目前無反市場上的全能表現機型。適合對於相機性能要求高，同時在影片、高速連拍等方面也有很大需求的攝影發燒友或者攝影師選擇。

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