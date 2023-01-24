攝影知識｜RAW格式一文看清　與JPG區別在這　初學者應否使用？

對於大部分攝影初學者來說，剛開始上手相機或者手機準備拍照的時候，很少有人會更改拍攝的照片格式。大家基本上都會使用默認的JPG格式進行拍攝，但其實相機或者手機的精髓是RAW格式文件，這才是我們拍攝之後後期時用到的文件。那麼甚麼是RAW文件，RAW文件與JPG照片有何區別，我們今天就一起探討一下。



甚麼是RAW格式文件？

為甚麼我們寫的是RAW格式文件，因為RAW並不是照片，它就是一個文件。 RAW的英文意思是未處理的、自然狀態的，也就是說相機所記錄的RAW文件是傳感器捕捉到的光信號轉換為數字信號的原始數據。也就是說，RAW文件記錄的是我們拍攝這張照片當時環境的原始數據。

▼▼▼RAW格式文件你知多少？▼▼▼

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RAW格式文件在電腦裏甚麼樣？

RAW格式文件是一個統稱，它並不像JPG照片一樣，後綴名就是.JPG或者.JPEG，每個相機品牌所拍攝的RAW格式文件都有不同的後綴名。

比如Canon（佳能）的後綴名是.CR2或者.CR3，Nikon（尼康）的後綴名是.NEF，Sony（索尼）的後綴名是.ARW，Fujifilm（富士）的後綴名是.RAF，Panasonic（松下）的後綴名是.RW2，Pentax（賓得）的後綴名是.PEF，Leica（徠卡）的後綴名是.DNG，Hasselblad（哈甦）的後綴名是.3FR等等，這裏就不再一一給大家列舉了。

RAW格式文件和JPG照片有何區別？

RAW格式文件與JPG照片有何不同，最簡單的理解是我們看到的JPG照片就是由RAW格式生成的，但是JPG照片卻不能夠逆轉生成RAW格式文件。我們相機拍攝完照片之後，會馬上進行機內處理，比如進行白平衡、銳度、飽和度、降噪等等方面的處理之後，再降這些操作封裝在一起，就會得到一張JPG照片。這張JPG照片，就是我們平時所說的直出照片。

再說一點，因為相機每拍一張照片就會有如此的操作，尤其是高速連拍的時候，因此這部分操作非常考驗相機內置影像處理器的性能。

在本文範疇內，我們經常用色彩深度來形容圖片，單位就是bit。一般我們看到的JPG照片色彩深度是8bit，但是一般相機的RAW文件都會達到12bit，中高端相機可以達到14bit，高端和旗艦相機可以達到16bit。色彩深度越高，這個RAW文件所包含的原始數據就會越豐富，對應的文件體積就越大，同時後期的能力就越強。這也就是為甚麼高端全畫幅、中畫幅相機後期時候會更輕鬆，效果更好的重要原因。

細節方面，RAW文件有明顯的優勢，因為RAW文件記錄的是原始信息，沒有經過相機機內處理的，因此細節保留會非常完整清晰。 JPG照片在經過機內降噪等處理時，會出現塗抹現象，因此很多細節會有所丟失，尤其是銳度方面的表現也會下降。因此我們通過RAW文件後期會得到比直出JPG照片更好的觀看效果。

當然，RAW文件最大的優勢就是後期。因為採用JPG照片時機內處理好、封裝好的文件，因此它並沒有多少後期的空間，只能夠簡單的調節亮度、色彩等操作，而且重度調節之後照片會比較詭異。 RAW文件記錄的是原始拍攝數據，因此後期的空間非常寬廣，我們可以在亮度、高光、暗部、色彩、色溫色調等等方面進行深度後期，讓最後呈現的照片更完美，或者更符合拍攝者的預期。

如何打開RAW格式文件？

RAW文件在電腦中其實就是個文件，某些品牌的RAW文件在系統中可以直接預覽縮略圖，但是並不能直接打開觀看，因為它並不是圖片格式。如果打開RAW文件，除了每個品牌自己的後期軟件之外，還可以使用Adobe公司推出的Photoshop或者Lightroom兩款軟件，如果只是想要像看圖片那樣觀看RAW文件，可以使用Adobe的Bridge軟件。

如果你購買的是剛剛推出不就的相機型號，那麼需要大家更新到相機品牌軟件的最新版本才可以打開新相機的RAW文件。如果使用的是Photoshop或者Lightroom，需要大家更新裏面的Camera RAW濾鏡才能打開RAW文件，在Adobe官網免費下載即可。

初學者是否該使用RAW格式文件？

那麼初學者只需要拍攝JPG照片，還是需要同時記錄RAW文件呢？對於學習攝影來說，前期拍攝需要鍛煉和學習，後期也需要鍛煉和學習，因此我們的建議是盡量也同時拍攝RAW文件。畢竟相機的記錄能力有限，與我們肉眼觀看無法比擬，因此我們還是需要後期手段去修復相機拍攝時的瑕疵。後期的時候，如果沒有RAW文件的輔助，是非常困難而且效果很差的。

對於新手來說，前期拍攝和後期需要共同進步，才能夠真正成為攝影大師。

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