BMW iX2 M Sport Edition電動SUV推出，一換一47.9萬限量優惠｜BMW最近將全新BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition帶至香港，這款運動型轎跑SUV集性能、外觀、智慧科技於一身，令車主帶來嶄新駕馭體驗。新車現時限時限量優惠，最平$47.9萬便可以出車！



BMW iX1 eDrive20 xLine

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BMW iX2 外觀方面，新車採用硬朗有力的多棱角設計語言，搭配M Sport套件中的菱紋飾板亮黑色鬼面罩、可變式M系懸掛系統、金屬深藍M Sport brake等，令BMW運動基因更為突出。同時，車身線條流暢優雅，可選擇十款不同顏色外，更有Individual專屬塗裝，19吋/20吋輪圈亦為外觀增添剛毅氣息。

BMW iX2 M Sport Edition

BMW iX1 eDrive20 xLine

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BMW iX2 內外皆能

車尾廂擁有525-1400L的行李廂空間，絕對能夠滿足家庭出遊所需。全景玻璃天窗營造通透愜意的車廂氛圍。加上BMW最新iDrive 9系統整合曲面顯示屏，大幅精簡物理按鍵，並帶來QuickSelect快捷功能。另外還有Digital Key Plus智能鑰匙、Harmon Kardon音響、Veganza純素皮革座椅等豪華配置一應俱全。

BMW iX2 M Sport Edition

性能表現更令人驚喜，第五代eDrive純電驅動技術，最大馬力204ps，峰值扭力達250 Nm，64.7 kWh電池組令續航里程高達478公里（WLTP）。配合主動式動能回收與MAX RANGE模式，里程表現更上層樓。支援130kW快充，10分鐘即可充電120公里，從0%到80%僅需29分鐘。新車一換一限時限量優惠只需$479900，最快第三季交車，有興趣的車迷記得及早預約試車。

BMW iX2 M Sport Edition

BMW iX2 車身細節

BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition 一換一限時限量優惠：$479900

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