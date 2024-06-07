HKT將Now E升級至NowPlayer 隨身睇｜面對有傳聞指Now TV英超西甲賽事訂購安排的揣測報導，HKT今日作正式回應，表示為提供更優質的內容及串流技術，公司已於今年1月起將「Now E」客戶陸續升級至「NowPlayer 隨身睇」流動應用程式。



HKT發言人指出，原有「Now E」平台上提供的節目及賽事通行證，如1日賽事通行證、月費計劃、季度通行證等，將全數移植到「Now 隨身睇」App上。客戶升級後，仍可以靈活選購英超、西甲、NBA等體育賽事。至於新球季的詳細購買方案，電訊盈科將如往年般，於球季開賽前公布。

Now E正式將用戶陸續升級至「NowPlayer 隨身睇」

NowPlayer 隨身睇 有更多元節目

「NowPlayer 隨身睇」不僅承接了現有內容，更豐富了節目類型，優化了收看體驗。客戶可享受到更高清晰度的畫質，以及更人性化的功能設計。此外，有興趣訂購的新客戶，現在只需上網進行簡單註冊，即可自由組合不同內容套餐，暢享多元娛樂及體育節目。

對於現有的「Now E」用戶，香港電訊將透過集團的門市和客戶服務，提供一對一升級協助，確保他們能無縫過渡到「Now 隨身睇」。最後官方更強調，此次升級旨在為客戶帶來更優質的娛樂新體驗，透過更出色的流媒體技術，讓精彩內容觸手可及。