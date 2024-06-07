香港管弦樂團去年慶祝成立50週年，為此特別挑選了數張最具代表性的古典音樂重新製作，以最新的Spatial Audio空間音訊技術重新混音製作，並於Apple Music Classical 平台首發。這次升級，不僅是港樂首次嘗試將古典唱片混製成沉浸式音訊，也是蘋果古典音樂平台上架後的重磅內容。記者採訪了港樂的sound engineer「Anthony Yeung」，了解製作背後的故事。



Anthony談到為古典音樂重新定義聲場的歷程時表示，雖然Spatial Audio的製作流程並不特別困難，但比起一般2.0立體聲錄音，調校每條音軌的聲音定位明顯費時得多。這次五張專輯，平均每首花費20-30小時，是以往的兩倍時間。

專訪港樂的sound engineer Anthony Yeung

利用Logic Pro強大功能重新以空間音訊混音

多軌混音的第一步，是利用Logic Pro等數位音訊軟件，將現場收錄的眾多音源導入。古典音樂會的收音，通常採用多達數十支麥克風，分散於音樂廳的台上台下不同位置。這些原始音軌進入後期製作，就成為Anthony手中的"畫筆"，在虛擬的三維空間中自由配置。系統最高支援128個聲音物件，以7.1.4 的杜比全景聲輸出，營造出媲美音樂龐現場的環繞音效感覺。

Anthony參考樂團收音位置而重新混音，可以體現更有空間、位置感。

Anthony更解釋道，傳統立體聲在左右兩個音箱的基礎上營造聲場，而Spatial Audio的最大特色，則是在垂直方向上模擬更有空間感的3D立體聲道，大幅拓展了聲音的縱深感。就如同拍攝電影時，運鏡構圖講究前景和背景的層次關係，凸顯畫面的立體感。聲音的空間感其實也是同理，當聽眾置身於一個立體的聲音泡泡中，可對音樂產生更強的臨場感。

利用Logic Pro將多達百多條sound track配置在空間上不同位置

為了讓普通聽眾不需要複雜的音響設備，就能享受到音樂廳般的聆聽體驗，Spatial Audio在製作上也別有講究。以港樂錄音為例，Anthony會將合奏聲部的定位前置，營造面對指揮台的視角，獨奏或人聲則略微後移並抬高，彷彿身處音樂廳中央最佳的"皇帝座"。如此一來，只需帶上AirPods Pro、AirPods Max等支援動態頭部追蹤的耳機，隨時隨地就能感受逼真的古典音樂現場。

Anthony每一首樂曲都要花長達20-30小時重新混音

記者有幸於港樂錄音室中聆聽了幾段Spatial Audio混音樣帶。在收聽熟悉的《貝多芬 第九號交響曲》中（未來即將上架），管弦樂隊在耳邊鋪陳開來，弦樂由左右兩側湧來。到了終樂章的大合唱，數十人的歌聲於上方下來，磅礴的音浪也令人感受到現場的震撼。

暫時已經上架三首現場錄音的經典樂章

Apple Music Classical獨家上架

即日起,樂迷可於Apple Music和全新的Apple Music Classical平台，獨家收聽三張重新混音的港樂錄音專輯包括《Sibelius: Symphony No. 7》、《Respighi: Pines of Rome》和《Rachmaninov: Symphony No. 2》。這批錄音以杜比全景聲技術重新後製，透過AirPods Pro、AirPods Max、HomePod等支援裝置，樂迷都可以在家也能享受360度環繞、媲美現場的極致音效。另外，港樂計劃未來將以此規格錄製更多演出，為樂迷帶來前所未有的沉浸式音樂盛宴。