中港澳三地數據月費計劃5台比併！最平$138 20GB本地+10GB內地數據｜最近不少港人北上深圳、珠海甚至廣州旅行，時常需要北上如果日常的月費plan有埋國內數據計畫就更方便。最近不少電訊商都推出了「大灣區」（香港、中國及澳門）共用的數據計畫，比起一般本地月費計畫有更多國內數據，而且月費低至百零蚊就有10GB以上內地數據，更包內地電話號碼，十分方便。



近期不少電訊商為吸引時常北上的港人，推出更抵玩的「大灣區」數據計畫（更多中港澳三地共用數據），更包內地電話號碼！比起以往只有1、2GB的內地漫遊數據，更加實用更抵玩。雖然有些人指國內直接上台會更便宜，但要上VPN才可正常上FB、IG等網，本地上台還是更抵。今次記者走訪多家電訊商格價，看看最抵用邊個計畫邊個台！

中港澳三地數據月費計劃5台比併

五大電訊商大灣區月費計畫一覽👇👇

中國移動中港澳三地數據月費計劃最平$168起

中國移動

如果較低用量可選擇10GB＋10GB的計畫，但記者就覺得35GB＋15GB就最為抵玩，因為只需要$198更包內地號碼及100分鐘內地打出電話時間。而且國內中國移動的網絡覆蓋範圍大，速度亦有保證，值得考慮。

中國聯通中港澳三地數據月費計劃最平$154起

中國聯通

香港網絡主要是租csl或3HK網絡，雖然網速不俗，但始終優先程度一定不及原台或中國移動。而最平的10GB＋10GB的計畫，只需$154（同樣包國內號碼），這比中國移動稍便宜。而20GB＋20GB的計劃就稍貴一點至$238，但有多達20GB內地數據，相當合適時常往返國內或澳門的用戶。

N Mobile

HKBN手機電訊改名為「N Mobile」後，近期推出不少十分抵玩的月費計畫，當中20GB＋10GB竟然低至$138，可算是平絕全場。不過如需要內地號碼就需要另加$20／$10才可。不過如果本地及內地都需要較大量數據，可考慮最貴的計畫，就包50GB+20GB數據，連國內號碼都只需$198，平絕全場。對於單單只需要上網、不需要其他考慮的用戶，絕對是最平的選擇。另外，其另一賣點，便是不單是送內地或澳門數據，更是送亞太區數據（每日1GB、超過後便會限速），不過因為以日券形式派發，每次以用券方式漫遊上網，比起其他直接扣計畫內容量麻煩少許。

3HK中國移動中港澳三地數據月費計劃最抵玩$290

3HK

雖然有多個大灣區月費計畫，可是最抵玩的是$290包20GB+20GB數據，當中包括國內號碼外，更有50分鐘打出電話時間。而它最大的賣點，便是身處內地時，可以自由選擇「中國移動」、「中國聯通」甚至「中國電訊」三個不同漫遊網絡，不怕接收不到。

1010增值服務較多，中港澳三地數據月費計劃亦都比較貴$349起

1010

一向都是以專貴服務作賣點的1010，月費計畫當然並不便宜，除了有專尚的私人助理服務外，還有無限WeChat本地數據使用，以及Google One 100GB雲端儲存容量等更多增值服務。12GB＋10GB月費雖要$349，但眾多專貴服務而言，亦算值得。