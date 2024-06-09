抽濕機放這位置恐耗電又易釀火災　台電曝正確使用方式能更有效率

台灣與香港氣候潮濕，多數家庭會使用抽濕機，不過台電也提醒，使用抽濕機時切記不要放在角落，不僅影響除濕效率，也可能會影響散熱，造成機器過熱，進而提高引發火災的風險。



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台電於臉書粉專「台電電力粉絲團 」發文指出，許多人怕抽濕機擋到走路的動線或不小心撞到，因而將抽濕機放到邊邊角角，然而，牆角邊空氣較不流通，不僅影響除濕效率，開了一整天效率不高也浪費電；同時可能使抽濕機難以散熱，導致機器過熱、引發火災。

台電建議，應該要將抽濕機放置在室內空間中央處，或是家中氣流中心點。由於抽濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器將空氣中的水分冷凝成水珠，再轉換成乾燥的空氣排出，因此擺放空間空氣的流通順暢，才能讓抽濕機發揮最佳效能。台電也提醒，除了要放在空氣流通的地方，也要與牆壁、家俱、窗簾至少保持50公分距離，周圍也別堆放易燃物。

台電也提醒，除濕時記得關閉門窗，也可以搭配電風扇或循環扇一同使用，並且要定期清潔，才能獲得更佳的效率！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一堆人擺錯！抽濕機放錯位置「耗電又釀火災」，台電曝正確使用方式】