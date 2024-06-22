vivo S19 Pro體驗AI生活　補光、自動修圖齊　模糊搜索功能有驚喜

vivo的「藍心小V」具有行業領先的智慧大腦，能夠高效實現符合直覺的人機交互和訊息表達。它深入融合手機終端，具備「超能語義搜索、超能問答、超能寫作、超能創圖和超感智慧交互」等五大「超」能力。支持與用戶自然對話、進行知識訊息的快速問答、文學創作、中文理解、圖片生成，還可以寫代碼。



那麼好玩的AI功能會有哪些呢？下面以S19 Pro系列為大家做一個演示。

vivo S19 Pro體驗全新AI生活（中關村在線提供）

1、讓AI創作你更喜歡的照片

當然了，S19系列內置的AI還能帶給你更多有趣有用的玩法。其中AI消除就是相當實用的一項功能，只需要在藍心小V的頁面中輸入消除路人，便能一句話清除照片中所有亂入的遊客。同時也支持自定義手動圈選消除路人或是雜物，瞬間讓一張廢片變成片。

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有了藍心小V，S19不僅是你的隨身打光師，更是你的私人修圖師。小V可以幫你實現疊加美顏、瘦臉、換口紅等操作，甚至和好友的合照都能一同處理，很強大。你還將照片換為動漫風格，可玩性非常高。

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S系列人像影棚級修圖的審美和生成式AI大模型聯合，帶來了全新的AI人像數字影棚功能。只是隨手一拍S19就能幫你智能上妝以及修整髮型。即便沒有精心打扮，S19也能幫你隨時隨地，利用AI的強大算力，一鍵直出美美的照片。

2、其他的AI功能

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超能語義搜索的效果，簡單來說就是進階版的模糊搜索，不需要輸入指定的關鍵字，只需要說出一些你對這個資料的簡單描述，比如去年夏天拍的照片，或者剛剛保存的文檔等，之後藍心小V將基於你這些的簡單描述，為你快速挑出對應的照片或文檔。

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當然，除了尋找文本，告訴藍心小V照片的特徵，它就能通過指令幫助你快速尋找到對應的照片。對於相冊裏有上千張照片的朋友來說省了大事，找想要的照片有的時候比找文件還要讓人頭疼。當然，除了找照片，它還能幫助你找到諸如發票等特定圖片。

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超能問答除了能夠提供和ChatGPT效果一樣的各種問答對話外，能夠實現非常人性化的文章提煉功能。當我們在閲讀大篇幅的文字訊息時，藍心小V不僅可以基於網頁/文檔/鏈接的內容進行總結，還可以對文本內容進行問答。

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甚至可以幫你總結論文，對於需要查閲大量相關文獻的文字工作者來說，這個功能簡直不要太好用，這才是真正的解放生產力。

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大家可能經常遇到這樣一種情況，你突然想到一個功能，但你又一時想不起來這個功能叫什麼。有了藍心小V，找起來就太容易了。比如我想把照片投屏，你就可以說「我想把照片投到電視上，我該怎麼做？」小V不但會把操作過程告訴你，還會貼心給出投屏功能的快捷入口，用戶點擊後，就會跳轉到相應頁面。

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你也可以問一些日常的問題，比如「還有多久過年」，「明天去上海出差，天氣如何」，小V會調用日曆和天氣功能，迅速給到我們一個準確的答案。

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超能寫作顧名思義，就是能夠根據你的要求生成不同風格的文字，但是高能的地方是，除了文字，它竟然還能夠生成思維導圖！輸出一個你需要的項目，之後藍心小V就能給你提供一個具備大致思路的思維導圖，對於那些第一次上手項目，或者是靈感枯竭的策劃們來說，這不就是自帶的系統外掛？

vivo S19 Pro體驗全新AI生活（中關村在線提供）

還有一項頗具趣味性的功能就是超能創圖。它不僅能根據使用者的要求自動生成帶有相關元素的圖片，並且還能進行一系列的摳圖，修圖操作，和手動調整比，確實是非常方便了。

3、最後

vivo的「藍心小V」以其超凡的智慧與多維度的創新功能，徹底顛覆了我們與智能設備互動的傳統方式。從個性化照片編輯到高效的訊息檢索，再到創意無限的圖文生成與便捷的日常生活輔助，藍心小V不僅滿足了用戶對科技樂趣的追求，更在實質上提升了工作效率與生活品質。

在這個日新月異的數字時代，vivo S19系列攜手「藍心小V」，正引領我們步入一個人工智能與人類生活深度融合的新紀元。無論是記錄生活的美好瞬間，還是應對工作學習中的挑戰，藍心小V都是你不可或缺的智慧夥伴，讓未來的生活更加豐富多彩，充滿可能。

延伸閱讀：vivo S19系列怎麼選？一文看懂當中差別 有要求要影靚相就選這款

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