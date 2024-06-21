Xiaomi MIX Flip於下月發表？拍攝體驗更佳　遊戲展現高效能規格

繼 HONOR 日前發表 Magic V Filp 後，Xiaomi 再傳出於7月發表首款直屏摺疊手機 Xiaomi MIX Filp，令消費者於 Filp 手機類型市場上有更多的選擇!



近日國內博主數碼閒聊站表示，Xiaomi 首款小折疊MIX Flip將會在下個月登場，並表示該機將著重遊戲效能及拍攝體驗，有另於其他品牌主打輕薄及潮流時尚的定位。意味著 Xiaomi MIX Filp 將會是一款高效能規格的直板旗艦。

Xiaomi MIX Filp會在7月發表？（微博）

據了解，Xiaomi MIX Filp 將採用超大尺吋副屏，副屏上方搭載了 LEICA 雙鏡頭，分別是5000萬像光影獵人800主鏡 + OV60A長焦鏡頭。此外，還配備 Snapdragon 8 Gen 3 處理器等。

Xiaomi MIX Filp會是旗艦級直板機（GSMCHINA）

Xiaomi MIX Filp 有望於7月新機發表會與 Xiaomi MIX Fold 4 一同發表，而早前更傳 MIX Fold 4 將首次推出國際版。

發佈時間？

有KOL指Xiaomi MIX Filp會在7月發佈（微博）

Xiaomi MIX Filp會是這樣？（微博）

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