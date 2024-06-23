Samsung Galaxy Z Fold6曝光　輕薄設計色彩多樣化　外屏比例正常

近日，美國手機保護套製造商Thinborne通過社交媒體分享了一條令人興奮的消息，他們發布了一張新款手機殼的照片，並附上了「#fold6」的話題標籤，這似乎在暗示這款手機殼是專為即將到來的三星Galaxy Z Fold6設計的。



從Thinborne分享的照片來看，這款手機殼的設計與之前的產品有所不同，但尺寸上的改動似乎並不大。Galaxy Z Fold6的重量有所減輕，從上一代的253g減少到了239g，而內屏尺寸則保持在7.6英寸。這表明三星在保持產品輕薄的同時，也在努力提升用戶體驗。

網上流傳的三星 Galaxy Z Fold6圖片。（x）

此外，根據Thinborne的描述，Galaxy Z Fold6的外屏尺寸雖然有所調整，但可用屏幕面積幾乎保持不變。這意味着用戶在使用外屏時，仍然能夠享受到與前代產品相似的體驗，而長寬比的微小變化則可能帶來更加舒適的視覺感受。

網上流傳的Galaxy Z Fold6圖：

在顏色選擇上，三星為Galaxy Z Fold6準備了海軍色、銀色魅影和粉色三款配色，而根據之前的爆料，還有工匠黑和白色版本將在三星官網獨佔提供。這樣的多樣化配色方案無疑能夠滿足不同用戶的個性化需求。

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