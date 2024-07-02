手機充不進電、發熱？5大老化跡象告訴你：是時候更換電池了

手機用久了，電池難免會出現老化，導致續航力衰退，一旦手機效能或使用習慣受到影響，這時就必須更換新電池了，近期外媒也分享了手機電池的5大老化跡象，若手機電池出現這些跡象，代表使用者就該考慮更換電池了。



根據外媒《AndroidPolice》報導，現今手機大多都使用鋰電池，電池中的鋰以離子型態進行電化學反應，當充電時，鋰離子由正極活化區嵌出，經由電解液再嵌入負極，而放電時鋰離子則是由負極嵌出，再經由電解液嵌入正極，就算手機幾乎沒再使用，電池也會一直進行電化學反應，這意味著電池續航力總是會隨著時間的推移而退化。

手機電池出現5大老化跡象時，該考慮更換新電池了。（x@AndroidPolice）

手機電池的5個老化現象：

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手機電池壽命是以充電時的電池循環次數來計算，電量從100%用到0%，接著再充至100%，這樣就是一次完整的充放電週期，目前手機多半有內建監測「電池健康度」的功能，若健康度開始下降，代表電池的蓄電量也會逐漸減少，然而《AndroidPolice》也提醒別忽略電池5大老化跡象。

電池5大老化跡象：

1. 手機充電緩慢或根本無法充電。

2. 手機在有電量的情況下無故關閉或無法開機。

3. 手機無故出現過熱問題或異常發燙。

4. 手機電池出現膨脹或漏液。

5. 電池循環次數超過500次。



手機電池一旦出現膨脹或漏液，應立即關閉並停用。（示意圖／unsplash@tyler-lastovich）

《AndroidPolice》特別強調，一旦發現手機電池出現膨脹或漏液時，必須立刻停用並關閉手機，否則將會帶來高危險性，嚴重情況下可能會導致手機起火或爆炸。

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