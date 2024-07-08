分析師指AirPods將有攝像頭　人機交互新體驗　還可助盲人導航？

知名 Apple 分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 的最新報告，蘋果計劃於2026年開始大規模生產「帶攝像頭模塊的」AirPods。



據郭明錤稱，這些新款 AirPods 將配備一個紅外攝像頭，類似於 iPhone 和 iPad 上的 Face ID 模塊。而蘋果的目標是讓配備攝像頭的 AirPods 與 Vision Pro 和未來的 Apple Vision 耳機集成。以增強空間音頻的用戶體驗並強化空間計算生態系統。

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例如，當用戶戴着新款 AirPods 配合使用 Vision Pro 觀看視頻時，如果用戶轉頭看向特定方向，則可以強調該方向的聲源訊息，以增強空間音頻帶來的沉浸式體驗。

可以幫盲人導航：帶攝像頭AirPods新功能盤點

此外，AirPods上的紅外攝像頭還可以檢測環境圖像的變化，「可能實現空中手勢控制，以增強人機交互」。

無獨有偶，今年2月，彭博社的 Mark Gurman 報道稱，蘋果正在研究具有智能可穿戴屬性並帶有攝像頭的 AirPods 產品。

筆者的看法是，我並不認為這種配備攝像頭的新 AirPods 會完全專注於 Vision Pro 上的體驗。我猜蘋果一定還有很多其他的想法，例如新款 AirPods 在獲得計算能力後，可以通過發出聲音警告或從攝像頭獲得的訊息來幫助盲人導航。

最後，大家對於新款 AirPods 都有哪些期待？歡迎在評論區討論。

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