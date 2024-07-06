還在猶豫買小米14還是等15推出？搶先了解4大亮點　米粉們要關注

小米15系列大概會在今年10月底、11月初發布，離現在還有小半年的時間，筆者身邊已經有很多想要換手機的米粉問過我，是趁優惠買小米14，還是買新不買舊，再等幾個月直接入小米15呢？



今天筆者將從性能升級、性價比、屏幕升級與影像升級四個方面，幫米粉們不再猶豫選哪款。

1、性能升級

一句話簡評：不打頂級畫質遊戲，大概率體驗不到升級，AI功能可能有提升。

小米15的網上傳聞（微博@OnLine科技）

不出意外的話，小米15系列大概率將繼續首發驍龍8 Gen4移動平台，這款晶片的跑分成績曾有曝光，安兔兔V10跑分能突破300萬分，GeekBench多核成績10628，性能已經超越蘋果的A17 Pro晶片，相比小米14系列的驍龍8 Gen3移動平台將有30%-40%的性能提升。

不過話說回來，搭載驍龍8 Gen3晶片的小米14已經能輕鬆拿捏市面上九成的大型遊戲，《原神》、《星穹軌道》這些遊戲基本最高畫質滿幀，升級到驍龍8 Gen4可能升級體驗並不那麼明顯。如果你平時不怎麼玩遊戲，小米15的性能升級就更體驗不到了。

性能的提升不僅能對遊戲表現帶來裨益，更強的算力能幫助澎湃OS實現更豐富的AI功能，或許小米15系列將支持更多的端側AI功能？讓我們拭目以待。

2、性價比

一句話簡評：小米15系列漲價已是板上釘釘，起售價可能提升3-500元（人民幣，下同）

預料小米15系列包含小米15、小米15 Pro、小米15 Pro鈦金屬特別版三個版本。（中關村在線提供）

在上個月，曾有數碼博主曝光了小米15系列的版本配置，此次仍將包含小米15、小米15 Pro、小米15 Pro鈦金屬特別版三個版本，僅鈦金屬特別版支持衛星通信。與此同時，由於目前上游物料晶片和內存都是漲價狀態，原價位段難守。

晶片漲價這則消息還是比較可靠的，其他廠商的高端旗艦也都有即將漲價的曝光消息傳出。雷軍也曾在小米14系列發布會上表示，希望未來做出更好的手機，後續產品將不再卡到3999元價位段，小米14將成為最後一款3999元起售的小米數字旗艦。

由於AI功能對內存要求也比較大，所以這次應該不會再發8GB內存了，全系12GB內存起步，預計售價4599元起，相比小米14 12GB+256GB 4299元的定價大約有300元左右的漲價。

3、屏幕升級

一句話簡評：標準版也將新增超聲波指紋，不過整體升級可能不太明顯

目前的曝光消息，小米15標準版將採用6.36英寸1.5K OLED直屏。（中關村在線提供）

根據目前的曝光消息，小米15標準版將採用6.36英寸1.5K OLED直屏，屏幕黑邊將進一步縮窄，屏幕亮度以及護眼會有創新的表現。有消息稱此次標準版也將改成超聲波指紋解鎖，說實話高端旗艦系列還用短焦確實有點不應該。

小米15 Pro則採用6.7英寸2K等深微曲屏幕，黑邊也有可能繼續收窄，在視覺方面會有懸浮屏的效果。

相比其他配置升級，小米14系列在屏幕配置上做得已經比較理想了，小米15系列在這方面的升級應該不會太大，不過想要買小屏旗艦的用戶可能也就只有15標準版值得選。

4、影像升級

一句話簡評：15 Pro大概率新增潛望長焦，彌補影像短板

50Mp超大底主攝+50Mp超廣角+50Mp潛望長焦（中關村在線提供）

小米15 Pro的影像配置已經曝光，50Mp超大底主攝+50Mp超廣角+50Mp潛望長焦，網傳這顆長焦將是索尼IMX882，採用了1/1.95英寸的傳感器尺寸，每個像素點尺寸達到了0.8微米，目前市面上已經有一些機型是將其當做主攝使用的。

上代小米14 Pro沒有潛望長焦就被米粉吐槽，畢竟售價相當「旗艦」，這次的升級應該會讓移動攝影愛好者們滿意。

至於小米15標準版，大概率還是沒有潛望長焦鏡頭的，不過對於一般用戶高素質主攝數字裁切也已經夠用。

5、總結

最後簡單總結一下，對於絕大多數用戶，趁優惠買小米14標準版絕對夠用，短焦指紋、沒有潛望長焦這些缺點一般用戶幾乎體驗不到，這已經是一款市面上少有的全能小屏旗艦，小米15系列發布前一兩個月大概率還會再降一波價。

小米15系列補足了上代的缺點，不過售價也有所提升，如果預算非常充足，可以直接上15 Pro，用幾年沒問題。

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