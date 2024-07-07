4大顯示接口應用層面各不同　最佳視覺體驗會是HDMI還是DP？

在數字時代，顯示設備作為訊息傳遞的重要窗口，其接口技術的迭代更新直接影響着我們的視覺體驗。而且不只是顯示器，輸出端的顯卡，筆記本電腦，輸入端的電視，投影機，也應用了各種各樣的顯示接口，那麼這些接口有哪些特點，我們應該優先選哪個呢？



DIY從入門到放棄：顯示接口怎麼選？

VGA視頻圖形陣列

VGA接口是最早也是最傳統的電腦顯示標準之一，誕生於1987年，主要應用於CRT顯示器時代，其全名為Video Graphics Array，意為視頻圖形陣列，是一種3排共15針的接口。

VGA是舊電腦、投影機或顯示器的接口（中關村在線提供）

VGA通過模擬信號傳輸視頻訊息，支持的最大分辨率為640x480像素，但實際應用中可達到更高分辨率。由於採用模擬信號，因此在長距離傳輸時容易受到干擾，導致畫面質量下降。此外，它不支持音頻傳輸，也不兼容現代的高清視頻標準。儘管VGA已逐漸被淘汰，但在一些老式設備或特定場合下，如連接舊投影儀或顯示器，VGA接口可能仍然是一個選擇。

DVI數字視頻接口

DVI接口是在VGA之後推出的一種數字視頻接口標準，旨在解決VGA模擬信號的侷限性，支持更高的分辨率和更清晰的圖像，其全名為DigitalVisual Interface，意為數字視頻接口。

現在仍有顯示卡保留住DVI接口（中關村在線提供）

DVI有多種版本，包括DVI-A（模擬）、DVI-D（數字）和DVI-I（集成模擬和數字）。其中，DVI-D能提供較好的數字信號傳輸，支持高達1920x1200的分辨率。DVI同樣不支持音頻傳輸。其實DVI接口也在慢慢淡出我們的視野，不過要比VGA慢得多，部分RTX 30系顯卡仍然提供了DVI-D接口，而很多顯示器也保留了DVI接口，在搭配新硬件和老硬件時DVI接口有更好的兼容性。

HDMI高清多媒體接口

HDMI是一種全數字化的視頻和音頻接口標準，可以發送未壓縮的音頻及視頻信號，在2002年推出之後，迅速成為消費電子設備的標準配置，廣泛應用於電視、遊戲機、藍光播放器等。

HDMI是現今電子產品接口的首選（中關村在線提供）

HDMI不僅支持高分辨率視頻傳輸，還同時傳輸未壓縮的音頻，支持多種音頻格式，讓設備的連接更加簡潔。隨着版本的升級（如HDMI 2.1），它還增加了對HDR、可變刷新率（VRR）等功能的支持。對於追求高質量視聽體驗，尤其是需要連接遊戲主機、藍光播放器或是現代高清電視的用戶，HDMI是首選。而且大多數的筆記本，電視機，機頂盒等設備之間的共有的接口也是HDMI，使其成了最為常用的接口。

DP顯示接口

為了滿足越來越高的畫面需求，視頻電子標準協會於2006年發布了DP接口也就是DisplayPort，作為VGA和DVI的下一代接口，主要在主板，顯卡和顯示器上應用。

不少高端顯卡已配備DP接口（中關村在線提供）

DisplayPort支持更高的數據傳輸速率，可輕鬆應對超高清分辨率和高刷新率的需求，最高可至8K@60Hz或4K@120Hz。它同樣支持音頻傳輸，並且在最新版本（如DP 2.0）中加入了對USB Type-C接口的兼容，實現一線連接多種功能。對於專業圖形設計、電競玩家或需要多屏擴展、高分辨率、高刷新率顯示的用戶，DisplayPort提供了最佳解決方案，特別是在需要多顯示器設置或追求極致畫質的場景下，高端顯卡都配備了充足的DP接口，可以滿足用戶的需求。

隨着技術的發展，顯示接口也在不斷升級，包括HDMI和DP的協議不斷推陳出新，適應更高更強的技術和越來越多樣化的用戶需求，適當了解這些接口的基本功能和優勢，能讓我們面對多個選項時做出更好的決策。

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