iPhone 16後蓋會變得更輕薄 A18晶片助陣 更配AI功能再有突破
撰文：中關村在線
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據知名博主透露，蘋果即將推出的iPhone 16系列在工藝細節上進行了重大升級。博主指出，iPhone 16和iPhone 16 Plus的後蓋採用全新加工方式，更輕更薄。此外，iPhone 16 Pro系列也採用了與數字系列不同的工藝，且後蓋厚度也有差異。
據了解，iPhone 16系列改用鋁製支撐板，並由比亞迪、藍思和賽騰三家供應商提供。而iPhone 16標準版從鋼板改為鋁板，在膠粘過程中經過保壓機加工，並且會使用熱壓達到設計粘度。此外，原Pro系列機型則拆掉上面的鋼件重新投入產線。
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在外觀方面，根據此前爆料稱 iPhone 16 背面攝像頭排布將由對角變為豎排，而 iPhone 16 Pro 系列的變化可能不大。
據博主透露，蘋果 iPhone 16 系列將會在今年秋季發布，並有望成為蘋果公司今年的重磅產品之一。這也意味着蘋果公司的手機業務正在逐漸走向市場。
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