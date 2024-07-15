台積電2nm製程即將試產　首發於iPhone 17會有更流暢、高效體驗？

據ET News的最新報道，全球領先的半導體代工廠商台積電即將啟動其2納米（nm）晶片的試生產階段，標誌着該公司向更尖端技術邁進的又一重要步伐。



台積電計劃在未來一年內，將這一突破性技術融入Apple Silicon晶片系列中，進一步鞏固其在蘋果供應鏈中的核心地位。

Apple Silicon晶片（apple）

iPhone 17系列將用上2nm製程？

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此次試產活動將依託台積電寶山廠進行，該廠已提前做好了充分準備，用於2nm晶片製造的關鍵設備已在今年第二季度順利入駐並調試完畢。此舉預示着蘋果定製的下一代高性能晶片正穩步邁向量產的門檻，預計蘋果將在2025年正式採用2nm製程技術於其晶片設計中。

iPhone 17系列將會更流暢（apple）

值得注意的是，台積電目前在全球範圍內獨一無二地擁有以蘋果標準大規模且高質量生產2nm及3nm晶片的能力。針對3nm晶片，蘋果已提前鎖定台積電的全部可用產能，展現了雙方合作的緊密與對未來市場的樂觀預期。台積電亦積極響應，計劃於今年年底前將3nm晶片的產能擴充兩倍，以應對市場需求的大幅增長。

展望未來，2nm晶片技術有望率先搭載於備受矚目的2025年款iPhone 17系列手機上，這不僅將極大提升設備的性能表現，也將引領整個智能手機行業步入全新的技術紀元。隨着這些先進製程技術的不斷應用，消費者將能享受到更加流暢、高效且智能的數字生活體驗。

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