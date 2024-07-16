衛星通訊計畫比併｜csl、3HK、Smartone三台比較！最平$19有得用

csl 與3HK同步獲中國電信認可的衛星通訊營運商，用家只需使用支援有關服務的智能手機，在室外連接衛星，即使身處偏遠地區，亦能使用話音服務及收發短訊，與外界保持聯絡。



衛星通訊月費計畫比較

csl服務計劃方面，csl提供承諾期24個月的「天通衛星月費通話計劃」，月費港幣28元，包括於24個月內使用的60分鐘通話時間，可接聽及致電中港澳台號碼。超出免費時間後，其後接聽或致電香港號碼每分鐘收費港幣15元，致電澳門、台灣及內地號碼則為每分鐘港幣18元。

香港多家電訊公司同步推出衛星通訊服務

至於3香港，提供多個增值服務組合，基本月費為港幣19元，另設港幣95元、300元、450元及1500元(全年計)月費，分別包括2分鐘、10分鐘+5個短訊、50分鐘+5個短訊、100分鐘+5個短訊，以及300分鐘+100個短訊。超出免費額度後，通話一律每分鐘港幣15元，發送短訊每個港幣9元，接收則免費。

在收費比較方面，csl致電其他國家或地區為每分鐘港幣40元，而3香港則需另加IDD收費。至於短訊，csl發送至香港號碼為港幣9元另加網內/網外短訊費，發送至海外則加收國際短訊費用。3香港的短訊收費較為簡單，發送至非香港號碼一律每個港幣9元，接收免費。

csl衛星通訊月費計畫詳情：

增值服務的不同

服務支援方面，csl特設24小時衛星服務支援熱線，用家致電或發送短訊至指定號碼，即可獲專人講解使用方法、代為聯絡親友、提供所在位置的天氣預報和地理資訊，以及路線指引等。即使身處外地致電該專線，亦無需支付額外費用。

csl和3香港同步推出天通衛星通訊服務，惟在收費模式、服務內容和支援方面各有不同。csl提供單一月費計劃，每月$28元已涵蓋合共60分鐘通話；3香港則提供多個價格級別，基本月費低至$19，另有數據用量較高的組合、或不需要簽長約都可以使用。支援方面，csl的24小時專線服務可謂貼心周到。用家可按自身需要選擇合適的服務商和計劃。

3HK衛星通訊月費計畫詳情：

另外，現時對應衛星通訊的電話，包括Huawei Pura 70 Ultra（國際版）、ZTE中興 AXON 60 Ultra，以及指定流動router裝置。

暫時市面上只得Huawei Pura 70 Ultra對應香港衛星通訊服務

除了csl以及3HK以外，Smartone亦公布衛星增值服務計畫詳情即將發布，待更新。