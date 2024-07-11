iOS 18控制中心10大新功能　支持第三方App　按鈕可以自訂大小

iOS 18 重新設計了控制中心，這是繼Apple Intelligence之後，iPhone和iPad上最顯著的變化之一。新版本的控制中心更加可自訂化，提供更多的選項，並且可以從新的地方訪問控制項。以下是iOS 18控制中心的所有新變化。



自訂控制中心按鈕位置

iOS 18 用家可以根據自己的需要，重新排列控制中心的操作按鈕。Apple 為控制中心設計了一個類似主畫面的網格佈局，用家可以將不同的按鈕自定義放置在 8x4 的點陣列中，並可選擇填滿所有空位或在按鈕之間留白。

調整大小和刪除按鈕位置

控制中心的按鈕在 iOS 18 可以調整大小，使最常用的按鈕更大、更容易按。單一個按鈕如電筒、計時器、省電模式等，可以占用多達四個網格空間。按鈕形狀會分有一格、兩格、四格的選擇，讓用定根據使用習慣調整。

控制中心功能增加

進入控制中心後，長按螢幕或使用「+」按鈕可進入編輯模式，然後點擊「添加」把不同的操作拉出控制中心，如時鐘、亮度、筆記、翻譯等。iOS 18 控制中心可以快速操作的功能，將遠遠比現時多。

增加多個頁面

控制中心一直以來都是單一頁面，用家只有有限空間擺放快捷功能。在 iOS 18 中，用家可以設置多個頁面來管理操作按鈕，最多支援 15 個單獨的頁面。

增加電源按鈕

在控制中心的右上角，Apple 新增了一個電源按鈕，方便用家關閉 iPhone。為防止誤觸，使用電源按鈕需要按住一段時間，彈出關機界面後，也要滑動作會關閉 iPhone。

鎖機也能操作

iOS 18 將控制中心加入鎖屏界面中，允許用家更換默認的電筒和相機快捷操作，改用其他新的快速操作按鈕放在鎖機畫面上，方便用家就算不解鎖 iPhone 也能使用部分功能。

支援第三方 App

控制中心不再僅限於 Apple 內置 App 和功能。在 iOS 18 中，第三方廠商可以為他們的 App 創建快捷操作按鈕，這些編輯放入控制中心隨時使用。

動作按鈕更靈活

動作按鈕可以直接使用到控制中心的功能，如打開計算機、鬧鐘、計時器、飛行模式、錢包等。

新的控制中心選項

iOS 18 帶來了以前控制中心中沒有的新選項，如打開音樂、激活捷徑、打開任何 App 和第三方App 等。

資料來源：MacRumors