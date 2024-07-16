Honor Magic Vs3輕薄設計與強大性能融合　攝影效能有意外驚喜

在這個科技日新月異的時代，摺疊屏手機作為智能手機市場的一股新生力量，正逐步改變着我們的使用習慣。作為榮耀Magic系列的最新力作，榮耀Magic Vs3以其輕薄的設計、強大的性能和豐富的功能，讓我在實際使用中感受到了前所未有的便捷與驚喜。



外觀：輕薄與堅固的融合

初見榮耀Magic Vs3，我便被其精緻的外觀所吸引。這款手機提供了絨黑色、苔原綠、祁連雪三款配色，每款都各具特色，彰顯出不同的個性。特別是絨黑色款，深邃而典雅，拿在手中彷彿握着一件藝術品。

Honor Magic Vs3（中關村在線提供）

榮耀Magic Vs3的輕薄設計令人印象深刻。整機厚度僅為9.8mm（絨黑色摺疊態），展開後厚度更是低至4.65mm，重量也控制在了229g（絨黑色）左右，這一數據幾乎與市場上的直板旗艦手機相當。得益於榮耀魯班鈦金鉸鏈的巧妙設計，榮耀Magic Vs3在保持輕薄的同時，也保證了結構的穩固與耐用。

屏幕：7.92英寸大屏視覺的享受

榮耀Magic Vs3的內外雙屏均帶來了極致的視覺體驗。外屏尺寸為6.43英寸，屏幕比例為20:9，分辨率達到2376x1060，內屏則是一塊7.92英寸的超大屏幕，屏幕比例為10:9，分辨率更是高達2344×2156。內外屏均支持1-120Hz LTPO智能刷新率，無論是滑動屏幕還是觀看視頻，都能獲得流暢的體驗。

此外，榮耀Magic Vs3的屏幕還具備出色的護眼功能。它採用榮耀視力舒緩綠洲護眼屏，內外屏均支持3840Hz PWM 零風險調光，有效降低了屏幕閃爍對眼睛的傷害。同時，榮耀還加入了助眠顯示、類自然光護眼、自然色彩顯示等護眼技術，讓我在長時間使用手機時也能保持眼部舒適。

性能與續航：強勁動力，持久陪伴

榮耀Magic Vs3搭載了第二代驍龍8旗艦晶片，這顆晶片在性能上表現強勁，無論是日常應用還是大型遊戲都能輕鬆應對。同時，榮耀Magic Vs3還內置了射頻增強晶片HONOR C1+，提升了手機的網絡性能，在弱信號場景下也能保持穩定的網絡連接。

SnapDragon 8第二代（中關村在線提供）

在續航方面，榮耀Magic Vs3內置了5000mAh青海湖電池，支持66W有線快充和50W無線充電。這一配置讓我在日常使用中幾乎無需擔心電量問題，無論是出門在外還是家中充電都能迅速恢復電量。

5000mAh大電池（中關村在線提供）

影像系統：潛望長焦，鷹眼抓拍

榮耀Magic Vs3的影像系統同樣令人印象深刻。它採用了5000萬像素主攝+800萬像素潛望式長焦+4000萬像素超廣角鏡頭的組合，支持5倍光學變焦。這一配置讓我在拍攝遠處風景或進行微距攝影時都能輕鬆捕捉美好瞬間。特別是潛望式長焦鏡頭的加入，讓榮耀Magic Vs3在摺疊屏手機中脱穎而出，成為一款具備專業攝影能力的手機。

MagicOS 8.0.1：便捷高效，智慧生活

榮耀Magic Vs3還具備一系列特色功能，讓我的生活變得更加便捷高效。比如遊戲超級分屏功能，它採用了獨創的遊戲圖層分離渲染技術，讓我在玩遊戲時能夠同時處理其他任務；再比如任意門功能，它基於榮耀AI端側大模型的數據化學習和個性化習慣，實現了社交、搜索、出行、辦公、娛樂、美食、購物七大核心場景的一步直達能力。這些功能都極大地提升了我的使用體驗。

總之，榮耀Magic Vs3作為一款輕薄與全能並存的摺疊屏手機，無論是外觀設計、屏幕體驗、性能續航還是影像系統和特色功能都表現出色。它讓我在實際使用中感受到了前所未有的便捷與驚喜，成為了我日常生活中不可或缺的夥伴。

延伸閲讀：傳HUAWEI Mate X6或於9月發表 國產最強摺疊屏手機會突襲推出？

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】