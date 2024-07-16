iQOO Neo9S Pro+驍龍8晶片第三代強勢登場　4大亮點一文看清

iQOO在北京環球度假區發布Neo系列新成員iQOO Neo9S Pro+，其延續了Neo系列性能電競的路線，用「強悍雙芯」帶來勝券在握的遊戲體驗。筆者為您總結了新機的四大賣點，3分鐘讓你看懂這款「雙芯戰神」。



1、第三代驍龍8晶片+旗艦同款Q1芯 遊戲表現再提升

性能是這款iQOO Neo9S Pro+的主要賣點之一，該機搭載了第三代驍龍8處理器+增強版LPDDR5+超頻版UFS4.0組合，還有iQOO 12旗艦系列同款的自研晶片Q1加持，遊戲體驗相當出色。從安兔兔2189577分的成績也能看出強勁的性能。

iQOO Neo9S Pro+（中關村在線提供）

我們也對該機進行了《原神》測試，畫質方面使用極高+60幀的設定，平均幀率達到了59.8fps，僅在部分場景下出現了小幅波動，整體遊戲體驗十分流暢。在此基礎上玩家還可以開啟遊戲超分功能，進一步提升畫面精細度。

遊戲效果不俗（中關村在線提供）

2、旗艦級LTPO直屏+超聲波指紋

iQOO Neo9S Pro+正面採用了一塊1.5K144Hz 8T全天候超感屏，支持1400nit全局激發亮度，以及LTPO自適應刷新率功能，遊戲時可以開啟插幀體驗144幀《王者榮耀》，看新聞、看圖片時屏幕刷新率又能控制在1Hz，超低功耗延長使用時間。

iQOO Neo9S Pro+還有趣聲波指紋識別（中關村在線提供）

值得一提的是，iQOO Neo9S Pro+還配備了旗艦同款的超聲波指紋識別，傳感器位置更靠上，識別時也不會有亮光，超聲波傳感器固有的濕手識別等優勢也沒落下，使用體驗遠超同級產品。

iQOO Neo9S Pro+（中關村在線提供）

我們在遊戲過程中，每一毫秒的操作都至關重要，iQOO Neo9S Pro+通過改善遊戲內從「渲染」到「合成」到「顯示」鏈路的渲染幀同步流程，能實現極低的觸控時延，遊玩「吃雞」時操控瞄準鏡更精細。

3、5500mAh大電池打造長續航 周末爽玩不斷電

遊戲體驗夠出色，續航也得長，不然玩兩把沒電了可令人不爽。iQOO Neo9S Pro+內置了一顆等效5500mAh藍海電池，其通過負極石墨重構技術有效控制了厚度，整機厚度控制在7.99mm，重量不到200g，保持了出色的握持手感。

5500mAh大電池（中關村在線提供）

上圖是我們對iQOO Neo9S Pro+的續航測試結果，該機在連續使用5小時之後還能剩餘69%的電量，正常使用一天一充足夠，連玩幾小時無壓力。電量告急時，本機也支持120W超快閃充，電量耗盡狀態下僅4秒就能充亮屏，10分鐘出頭充一半，不到半小時補滿。

續航效果顯著（中關村在線提供）

4、拍照不止「掃個碼」 旗艦主攝輕鬆記錄精彩

很多性能旗艦的拍照效果都不盡如人意，但iQOO Neo9S Pro+搭載了旗艦同款的IMX921索尼大底主攝，支持VCS 仿生光譜技術，可以實現更好的噪聲表現和色彩還原 ；同為旗艦級別的5000萬像素超廣角鏡頭能記錄下更大的畫面，讓觀感更震撼。

拍攝效果出眾（中關村在線提供）

不僅如此，該機還內置藍廠影像旗艦同款NICE算法，包括夜景算法、最新人像算法、懸浮運動抓拍算法和質感色彩等，搭配出色的硬件配置，足以應對日常的拍照需求。下圖就是iQOO Neo9S Pro+在暗光環境下拍出的樣張，細節還是相當豐富的。

相片質感強（中關村在線提供）

5、總結

簡單總結一下這款iQOO Neo9S Pro+，該機無愧「雙芯戰神」之名，性能、續航、操控等遊戲方面的配置都很出色，日常使用的剛需也是均有配備，讓它不僅僅是一款「遊戲機」，日常使用也流暢。你還想看我們測試這款新機的哪些部分，評論區聊聊吧！

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