Google停止支援Android 5.X　服務近10年終因這些問題走進歷史

7月15日，Google宣佈正式停止對Android 5.0及其後續版本的支持。這些設備的Google Play服務將不再得到更新，因為目前只有不到1%的活躍設備搭載了Android 5.0-5.1.1版本。



Google提到，

如今是時候將相關資源投入到其他方面。

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Android 5.0 X系列首次發布於2014年11月，至今已有近10年的時間。在這段時間裏，我們為這款系統引入了許多創新的改進和功能，但在Android 5.0上卻無法使用。因此，從現在開始，我們將停止為這些設備提供Google Play服務更新，並且它們將繼續運行，但不會收到任何新功能和重要的安全更新，並且可能與某些應用程序不兼容。

Google此前在去年7月份也停止了對Android 4.4（Android 4.4 KitKat）的支持。根據Google支持頁面顯示，目前Google最低支持Android 6.0（Android 6.0 Marshmallow），預計該版本將於明年7月份停止支持。

你在Android 5.X時代用過哪些手機呢？

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