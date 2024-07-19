App Store 6.0登場　個性化推薦到隱私設定可自由變動：快來體驗

蘋果公司宣佈推出了全新的6.0版本的App Store。這一新版應用商店提供了更加精簡、交互性更強的體驗，幫助用戶更輕鬆地發現併購買到自己想要的產品，並對已有產品進行更好的管理。



新版本App Store在底部導航欄進行了重構，新增了「為你推薦」、「產品」、「深入探索」、「搜索」和「購物袋」等選項，替代了原有的「產品購物」和「會話」功能。

此外，在更新後的App Store中，「Today at Apple」板塊特別強調，用戶可以直接通過應用內觀看精心挑選的視頻內容。同時，在界面微調以及新圖標等方面也有所改進。

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根據蘋果公司提供的說明，新版本App Store擁有更加精心設計的新鮮體驗。例如，在「為你推薦」的標籤頁中，用戶能夠快速發現個性化的內容；在「產品」的標籤頁上，則能夠便捷地選購最新款的商品；而在「深入探索」的標籤頁上，則提供了更多關於如何發揮手中設備潛能的課程。

同時，新版應用商店還增加了多個自定義隱私設置和偏好設置選項，使用戶可以更好地控制Apple對他們共享數據的使用方式。

總之，這是一次重要的更新，為蘋果粉絲帶來了更多便利和個性化選擇。無論你是尋找新鮮內容還是購物購買，都可以在新版App Store中找到自己所需要的東西。

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