iPhone 16系列值不值得等？更大顯示屏與潛望式長焦外還更輕薄

近日，有關iPhone 16的話題再次引發網友熱議。關於是否值得等待iPhone 16，許多網友分享了他們的看法。有些網友認為，iPhone 16與iPhone 15之間幾乎沒有區別，缺乏革命性的創新。另一些人則指出蘋果每年都在擠牙膏，敷衍了消費者。



根據最新曝光的訊息，iPhone 16在外觀設計上回歸了豎排雙攝的佈局。這一設計曾在iPhone X到iPhone 12中備受好評。然而，蘋果選擇重新採用這一設計並非出於美觀考慮，而是為了能夠讓其系列的手機錄製空間視頻，並與Vision Pro頭顯配合使用更加方便。遺憾的是，目前的iPhone 15和iPhone 15 Plus由於採用了對角線設計，無法實現這一功能。

iPhone 16系列值不值得等？（微博）

另外，在正面屏幕上仍然保留着靈動島的設計風格，並且這一次 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 都只有標準刷新率為60Hz。不過需要注意的是，只有Pro系列機型才支持ProMotion技術。

iPhone 16系列值不值得等？（theapplehub）

值得一提的是，在影像方面， iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 這兩款機型將配備更大的顯示屏。其中， iPhone 16 Pro 將搭載一塊6.3英寸的屏幕，而iPhone 16 Pro Max 則擁有更大的6.9英寸屏幕。

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此外，在攝像頭方面，6.3英寸的iPhone 16 Pro也將配備潛望式長焦鏡頭，並支持5倍光學變焦功能。這種規格的變焦體驗已經達到或超過了iPhone 16 Pro Max。

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