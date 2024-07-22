Nikon Z6III全面升级對焦更強更快　達120張/秒連拍　細數5大特色

Nikon Z6III是Nikon 上個月中旬剛剛發布的最新微單相機，官方售價是26880元，是Nikon Z6II的全新升級。



最近看到很多消息稱，Nikon Z6III上市後價格直接破發，甚至有用戶以21480元的價格購入了Nikon Z6III機身，可謂是上市破發最猛的相機產品了。

（Nikon）

Nikon Z6III相對於Nikon Z6II來說，在對焦、連拍、視頻等諸多方面進行了全面升級，讓破發降價後的Nikon Z6III成了「真香」微單相機。接下來，我們就簡單盤點下Nikon Z6III這台相機的配置和功能，看看這台相機做了怎樣的升級。

Nikon Z6III（Nikon）

1、全新2450萬像素部分堆棧全畫幅傳感器

Nikon Z6III的核心採用了全新的2450萬像素全畫幅傳感器，這塊傳感器是世界首創部分堆棧式CMOS傳感器，其速去速度比Z6II要快3.5倍，配合Nikon EXPEED 7影像處理器，Nikon Z6III有着更好的連拍、對焦以及視頻拍攝能力。

Nikon Z6III（Nikon）

2、更強、更快的對焦性能

在對焦方面，藉助全新傳感器的使用和EXPEED 7影像處理器，Nikon Z6III逆光對焦性能得到大幅提升，讓Nikon 拍攝對焦變得更簡單。在弱光對焦上，Nikon Z6III支持最低-10EV弱光對焦能力，對於風光、星空等題材拍攝來說，對焦會變得更簡單。

Nikon Z6III（Nikon）

Nikon Z6III同樣支持9種對焦偵測，包括人類眼部、鳥類眼部、交通工具等識別對焦，另外Nikon Z6III新增了手動鏡頭偵測物體放大，使用手動鏡頭拍攝，例如傳統電影鏡頭，都可以手動對焦放大偵測物體。

3、最高120張/秒連拍

在新款部分堆棧式CMOS傳感器加持下，Nikon Z6III的連拍性能得到了大幅提升。

Nikon Z6III支持機械快門下14張/秒的連拍，電子快門下支持20張/秒連拍，相機還支持在DX格式下以約1000萬像素最高120張/秒高速連拍。此外，Nikon Z6III也加入了預拍攝功能，可以在快門釋放前1秒開始連拍。

Nikon Z6III（Nikon）

4、最高6K 60P N-RAW視頻拍攝

在視頻拍攝上，Nikon Z6III最高支持6K 60P 12bit N-RAW規格視頻拍攝，5.4K 60P H.265視頻拍攝（視角與6K 60P視角相同）、4K 60P無裁切超採樣視頻（6K或5.4K超採樣），以及全高清240P視頻拍攝。此外，Nikon Z6III也提供了包括Nikon N-Log在內的多種視頻規格和格式，為視頻後期帶來更多的創作空間。

Nikon Z6III（Nikon）

5、側向反轉片和高亮度EVF，取景更方便

整機外觀設計上，Nikon Z6III更接近Nikon Z8一些，重量約760克（包含存儲卡和電池）。操控上，Nikon Z6III按鍵佈局近似於Nikon Z8和Z9，屏幕也變為了側向翻轉屏幕，拍攝取景體驗更為友好。

Nikon Z6III的EVF取景器升級到了576萬畫點，顯示效果更好。取景器亮度也達到了4000尼特，並且支持120fps高刷，連拍時不會卡頓，取景器拍攝也有更好的體驗。

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