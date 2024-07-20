猶豫買定頻冷氣還是變頻好？定頻這3關鍵優勢配使用習慣會更慳電

面對炎炎夏日的高溫，相信不少人都已經相當難耐，紛紛開啟冷氣想一解暑氣，不過冷氣到底該裝「定頻」、「變頻」哪種好？就有網友好奇，「明明變頻冷氣比較省電，為何還有人裝定頻？」貼文一出，引起不少網友熱議，也引來一票內行人指出定頻的優勢之處，就連冷氣品牌「華菱」都認證是經濟實惠的好選擇！



定頻冷氣耗電，為何不會被市場淘汰？

你會選變頻還是定頻冷氣機呢？（unsplash@alvaro-bernal）

一名網友在PTT以「冷氣會用定頻的都是什麼人?」為題發文表示，現在冷氣幾乎都是變頻居多，因為變頻比較省電，僅有少部分廠商會出定頻冷氣，且定頻相對耗電，

為什麼還有人願意裝定頻，而且定頻沒有持續吹一關掉就很熱，到底什麼人會裝定頻冷氣啊？

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛表示，

「房東吧裝那種很便宜的定頻」、

「看使用習慣，定頻適合定時開好睡的人，變頻適合開著不管的人」、

「房東換的啊，反正獨立門牌吹冷氣很省」、

「有些人不喜歡睡覺開整晚，尤其住郊區晚上根本沒那麼熱啊」、

「很多人客廳都是裝定頻冷氣，待在客廳時間短，不需要裝到這麼貴的變頻」。



事實上，台灣冷氣品牌「華菱」曾在官網指出，定頻冷氣雖然相較變頻不算省電，但是機型價格便宜，大約25000～50000元（台幣，約6000~12000港元）就能入手，且安裝及維修的技術純熟，就連損壞率或維修費也都偏低。

至於變頻、定頻冷氣怎麼選？華菱分析可掌握3個要點，首先，沒有預算考量優先選擇變頻冷氣；長時間使用選變頻冷氣，使用次數少，選定頻冷氣；溫度變化大，或控溫需求高，建議選擇變頻冷氣，且基本上挑選優質的定頻冷氣，並養成良好使用習慣，其省電效果不會跟變頻冷氣相差太多。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：定頻冷氣耗電，為何不會被市場淘汰？家電大廠曝「3關鍵優勢」，完全贏過變頻冷氣】