Meta推出創新監護功能　IG裏用這些方法助你管理網絡時間不再成癮

今天放下手機了沒？教你如何正確使用Meta防成癮功能，輕鬆管理、審視自己的上網習慣。



隨著社交媒體的普及，網路成癮問題日益嚴重，特別在青少年和MZ世代年輕人之間尤為顯著。為了應對這個問題，科技巨擘Meta公司於Instagram推出了一系列上網時間管理功能，旨在幫助用戶更好地控制使用時數，並為家庭用戶提供更多監護選項。

低頭族注意！Meta推4功能防網路成癮

你也沉迷在這些社交軟件之中嗎？（unsplash@cedrik-wesche）

台灣國家衛生研究院曾於2018年針對網路成癮者進行研究，發現他們平均每週使用網路時數超過40小時，推計台灣青少年網路遊戲成癮盛行率大約為3.1%，比西方國家高。青少年暑假上網時間攀升，Meta的家庭中心已推出4項實用工具，包含管理每天使用時長的「每日上限」、定時提醒要暫停使用的「休息一下」、協助保持高效專注的「勿擾模式」，以及避免熬夜的「晚安提醒」，讓用戶為自己的上網習慣做健檢。

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Meta補充，近日於Instagram推出的「休息時間提醒」功能，幫助用戶在使用社交媒體時保持適當的休息時間，可以設置單次使用上限時間，例如每次使用10、20或30分鐘後，應用程序會跳出提醒，提示該休息一下了；「勿擾模式」瞄準需要專注於工作或學習的用戶，啟動後，Instagram會在自訂的時間內暫停任何通知，避免打擾用戶作息；此外，「每日時間上限」功能允許用戶設置單日累積使用時間，一旦達到設定的時間，Instagram將跳出提醒，幫助控制每日用量。

另外，若家長與孩子溝通、取得同意後，也可以使用Instagram家庭專用的「監護功能」，為孩子設定休息時間，甚至在當日的特定時段，例如上課或晚餐時段，排定不能使用Instagram，幫助孩子建立良好用網習慣。

除了時間管理功能外，「監護功能」還允許家長查看子女在所有裝置上花費的時間，了解他們的使用情況，並且從子女正在追蹤的帳號、追蹤者、以及目前封鎖的帳號，進一步了解孩子們的社交媒體互動情況；此外，家長還可以管理帳號隱私設定、敏感內容設定，以及控管誰可傳送訊息和將其加入訊息群組，未來若子女變更這些設定，家長將會收到通知，以確保孩子們的網路安全。

用戶可以依照以下路徑，選擇適合自己的網路使用時間管理工具「花費時間─管理時間─休息時間提醒、勿擾模式、每日上限」、「家庭專用─監護─開啟家庭監護功能」，藉此輕鬆建立良好用網習慣。

你每天花多少時間在Instagram上？（unsplash@alexander-shatov）

網路使用時間管理工具存疑 「自律」成最終關鍵

近來網路使用時間管理成話題，這些時間管理和監護功能，目的是讓使用者更有效地控制社交媒體使用時間，減少網路成癮問題，並促進健康的網路使用習慣，但不少網友表示APP的使用時間管理功能根本沒有用，關鍵還是有沒有下定決心。

此功能一經發布，立刻掀起網友討論，表示每日上限通知都是自己可以關閉的，做不到真正的管控網路使用量，

「裝睡的人叫不醒」、

「設了就能自己騙自己」、

「最有用的應該是找個朋友，然後設定家長監控」、

「小孩子會恨死你」，



也點出Meta網路使用上限功能終究只是外在工具，僅能用作「協助」工具使用，若想真正掌控上網時間，還是只能靠「自律」。

延伸閱讀：怎麼偷看對方IG限動不被發現？這小技巧可實現 還可用第三方軟件（點擊連結看原文）

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