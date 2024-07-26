Samsung Odyssey OLED G9／G8推出｜防反光超曲面打機工作超正

Samsung Odyssey OLED G9／G8 2024 香港推出｜Samsung 繼早前推出不少玩家喜愛的OLED G8及G6平面顯示器後，再接再厲推出兩款Odyssey OLED曲面電競顯示器——OLED G9及OLED G8，將電競體驗提升更高的的沉浸感，讓玩家在激烈的虛擬戰場上，感受最真實震撼的視聽體驗。



Samsung Odyssey OLED G9 2024 無論機身設計及性能都比上代大幅提升

防反光及防燒烘技術

無論是之前推出的平面OLED G8及G6系列，還是這次全新登場的曲面OLED G9及G8，最新版Samsung Odyssey OLED電競顯示器全系列都搭載了創新的OLED防反光技術及防燒烘功能。透過減少反光並保持色彩銳利，OLED防反光技術將外界光線干擾降至最低，確保屏幕在明亮或昏暗環境下都能呈現出純粹深邃的黑色和鮮明繽紛的色彩。此外，OLED Safeguard防燒烘功能內建智慧型熱調節系統，可自動控制屏幕亮度並減少發熱，即使長時間持續遊戲。

最搶眼的49吋Odyssey OLED G9曲面顯示器採用32:9超寬屏設計，Dual QHD解像度（5,120 x 1,440）相當於並列兩個QHD屏幕平排顯示。配合1800R屏幕曲率，可令玩家沉浸在遼闊無邊的遊戲視界中。OLED G9還具備240Hz超高刷新率、0.03ms極低反應時間，並支援AMD FreeSync Premium Pro技術及可變刷新率（VRR），大幅減少畫面斷續、撕裂及輸入延遲等問題。即使在激戰中，玩家也能保持優勢，暢享絕對流暢的遊戲體驗。

Samsung Odyssey OLED G8及G9兩款屏幕都擁有防反光及防燒烘技術，更為耐用。

相對34吋Odyssey OLED G8採用21:9比例設計及1800R曲面屏幕，支援Ultra WQHD（3440 x 1440）高解像度，搭配175Hz刷新率、0.03ms反應時間及AMD FreeSync Premium Pro技術，讓每一幀遊戲畫面都呈現在最佳狀態。

金屬超薄機身＋LED絢麗燈效

當然一直以來有如太空船噴射引擎設計的LED圓環燈效，亦是Odyssey OLED G9及G8其中最大賣點，而且兩款曲面電競顯示器皆採用纖細金屬邊框和支架。搭配Core Lighting +燈效，提供多種絢麗色彩模式，讓屏幕更添個性。CoreSync智能光效可依據玩家喜好及遊戲場景自動變化，延續遊戲世界的沉浸感。

Core Lighting +燈效絕對是Odyssey的最標誌性的設計。

提升工作效率 打機之餘不忘工作

說回G9它的49吋32:9超寬屏幕相當於兩個QHD屏幕，藉由Picture-by-Picture分割畫面功能，可在同一屏幕上同步顯示來自兩個不同裝置的畫面。擁有更寬廣的視野，更可輕鬆在屏幕上分割多個視窗，一覽不同畫面資訊，大幅提升工作效率。加上兩台迎機都內建智能電視Tizen作業系統，Odyssey OLED曲面電競顯示器不僅是遊戲利器，更提供了多元化的影音娛樂。透過內建的Netflix、YouTube、Disney+等人氣串流睇片app，玩家可盡情觀賞不同的影視內容。

內置Tizen系統，可安裝不同串流app直接睇片。