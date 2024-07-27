洗了隔塵網冷氣還是不夠涼？師傅教你這樣做　省電又恢復冷氣強度

冷氣是台灣人、香港人夏天必備的家電，日前有網友發文表示，家中冷氣在近一兩年越吹越不涼，開20度跟外面開26度一樣，尤其到了中午正熱的時候有開根沒開一樣，讓他不禁疑惑「是該換一台新的了嗎？」



貼文曝光後，網友們紛紛留言建議，此外，有空調師傅分享除了洗濾網以外，也要定期清洗冷氣內的1細節，以免電費暴增2～3倍，如果沒有請師傅來家中清洗冷氣的預算，也可以用1招應急方法DIY。

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冷氣吹20度還是不涼怎麼辦？

一名網友於社群平台Dcard發文表示，這一二年房間的冷氣越來越不涼，開20度大概等於外面開26度一樣，尤其每到中午、下午的時段，開了等於沒開，讓他好奇發問「房間的冷氣也使用差不多10年有了，請問該更換了嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，

「你可以請人洗，可能都沒清洗都是髒污，順便請師傅看冷氣不涼的問題」、

「應該是沒有洗的關係，就算你平常有洗濾網，冷氣裡面還是要請人洗，大概1-2年要洗一次」、

「之前我家的冷氣也是要開到20度才會涼（到中午還會變熱），請人洗完，開23就超冷」、

「沒有變頻就換掉」、

「看看你的室外機是不是卡太多髒東西，導致風進不來，請人處理，應該就沒有問題了」、

「10年是差不多可以換了，洗濾網也只是延長一些壽命，吹了不會涼就是很貴的風扇而已，1. 太髒，2.沒冷媒，3.冷房效果/噸數不夠」。



冷氣不涼洗濾網也沒用！空調師傅曝1沒清超耗電

冷氣師傅張祺勵曾於「清涼冷氣專家」指出，如果清洗濾網後冷氣還是不涼，務必要檢查冷氣機內的「風鼓」，因為冷氣在使用過程中會累積灰塵，影響室內機運作；室外機更會因為「感測室內溫度不夠低」，壓縮機繼續發力運作，長期下來造成電費比正常情況貴上2倍至3倍。

冷氣的「風鼓」最容易累積灰塵髒汙，讓冷氣吹久也不會涼。（YouTube@空調小教室）

張祺勵建議，冷氣一定要定期深度清潔，特別是家中有養寵物或重度使用者，一年半要洗1次，使用頻率不高的話可以4年～5年洗一次；也可透過翻開葉片觀察風鼓是否積灰塵，或是否有霉味來判斷需要找專業師傅清潔保養。

零成本DIY清洗冷氣妙招

只要用棉花棒將卡在風鼓的灰塵一一清出，過沒多久冷氣的風也會變得涼快。（YouTube@空調小教室）

如果沒有請師傅的預算，「空調小教室」冷氣師傅老柯也分享1招零成本清潔方法，準備工具有抹布、棉花棒以及有毛刷頭的吸塵器。

老科表示，首先，先打開室內機取下濾網，用清水洗後放置旁邊陰乾，接著拿出吸塵器輕輕吸去蒸發器鐵片上的髒汙，完成後用抹布擦拭冷氣出風口的灰塵，老科指出，通常導致冷氣不涼的兇手其實是冷氣的風鼓，風鼓會因為累積太多髒汙影響出風效率，這時候可以利用棉花棒將卡在風鼓凹槽裡的灰塵一一清出來，完成上述步驟基本上就會恢復涼風。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣有風不涼，洗濾網也沒用！空調師傅曝1地方沒清「電費暴增3倍」，1招省下大筆荷包】