短暫外出冷氣到底要不要關？專家教你多做1動作：2小時只耗0.9度

台灣的夏天越來越炎熱，許多人回家第一件事都是打開家中冷氣。一名網友實測，如果只是短暫出門並不用關冷氣，她做1動作離開家中「2小時後僅耗電0.9度」，比關掉重開還省電。台電日前曾表示，如果只是短暫外出並不用關冷氣，因為開開關關，導致壓縮機要重新啟動的話會更耗電！



短暫外出時，是否要關冷氣呢？（unsplash@luther-yonel）

出門不用關變頻冷氣！她實測多做1動作「只耗0.9度」

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一名網友於社群平台《Threads》發文表示，今天才知道如果只是短暫出門一兩個小時，冷氣只要調高溫度就好了，「你可能只需要6元台幣（約1.4港元），但關掉再開可能要30元台幣（約7.2港元）」，他表示，自家平常使用的是變頻冷氣，溫度都開25度，「實際測試出門調高2度，兩小時後只多了0.9度；不過，晚上改開房間冷氣吹了6小時左右，五小時後也才高5度，因此重新打開冷氣並沒有比較貴」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，「沒錯喔！很多人都不知道，一般我們都建議4小時內不要關機」、「沒錯！關掉再打開更耗電所以我如果只是出去2小時內都不會關掉」、「好震驚...還以為關了多少會省一點電」、「謝謝你，我以後出門冷氣都不關了」、「其實這種天氣直接吹2627都很舒服了」、「我家整個夏天有三台冷氣不關，其他是需要才開，例如房間或是電腦室但一般都開著，出門才關，客廳都不會關」、「其實不需要調高，因為人不在熱源也少了」。

出門多久才要關冷氣？台電曝省電秘訣

事實上，台電曾在臉書發文指出，冷氣省電的關鍵除了購買一級變頻以外，「使用時間長短」也是重要關鍵，如果只是出門1、2個小時，可以調高冷氣溫度來節能，變頻冷氣雖然省電，還是不能開開關關，冷氣關閉後再開啟，代表壓縮機要重新運作，「平均開一次冷氣，壓縮機運轉的耗電量是1.3度」。

不過，如果是針對冷氣開8小時和整天不關，絕對還是只開8小時比較省電，如果是長時間外出上班，還是建議民眾把冷氣關閉，回到家再打開即可。

台電表示，民眾除了選購一級效能的變頻冷氣，將溫度設在26度至28度，再搭配電扇使用，是最佳省電方法。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出門不用關變頻冷氣！她實測多做1動作「只耗0.9度」，省電效果台電也認證】