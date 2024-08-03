Google明年停用短網址服務　6款好用替代工具　付費與否有選擇

2018年Google縮網址goo.gl宣布停止服務，各類好用的短網址如後春筍般冒出，而很多人會好奇縮短網址是什麼？縮短網址有什麼優點？本文帶你了解縮短網址的功用，並推薦六大超好用的縮網址工具。



縮短網址是什麼？

縮短網址是一種網路技術，在不改變網址的導向下，改變網址的長度，使網址變得比原來更短，增加使用方便性。短網址的結構分為網域名稱及URL Slug，網域名稱是固定的，例如可以將網域名稱設置成品牌名，而URL Slug則是分辨不同網頁內容的部分。

縮短網址有什麼優點？

美觀：清晰簡潔的網址對於使用者來說較為方便觀看，因此點擊意願也會增加，在轉發網址時也會比較容易。

數據追蹤：透過設置不同的短網址，可以觀察到使用者是透過哪一個短網址點入網站，經常用於行銷人員追蹤不同行銷管道的流量。

增加品牌識別度：設置短網址可以增強使用者對品牌的記憶點，進而增加品牌辨識度。

便利性：若遇到需要使用者手動輸入網址的情況，短網址可以更方便使用者造訪網頁。

A／B 測試：有些短網址具有A／B 測試的功能，可以利用不同網頁內容來觀察行銷手段成功與否。

避免被網站阻擋：有些網站不能發布網址，或是有字數限制，此時短網址就可以解決這個問題。

縮短網址推薦1

PicSee

PicSee

PicSee是一款為社群平台而設計的縮網址工具，其中配備很多不同的功能，不過若想使用PicSee就需要註冊會員，另外，付費方案及免費方案提供的服務也有差異。PicSee最特別的功能是可以抽換預覽圖片與標題，也可以使用AI給標題文案建議，而這些功能更是免費提供。

註冊：不需註冊

語言：繁體中文、英文、日文、印尼文、泰文

功能：

無註冊會員：短網址不限次數、產出 QR Code、追蹤點擊數、設定 UTM、更改標題及預覽圖…等功能

購買方案會員：會員方案比較

價格：＄0～＄1,980 ／月



縮短網址推薦2

Lihi利害

Lihi利害

Lihi利害與其他短網址工具不同的點在於，這是由一位台灣行銷人所建立的服務，行銷企劃所需的功能Lihi利害應有盡有。他們的短網址服務可以用來做A／B測試，使用者點擊網址後，會被平均分流到A頁面及B頁面，讓行銷人員分析哪一個頁面的效益更高。

另外，還有一個好用的功能，就是當原本的網頁不再使用，縮短後的網址仍可以連接到新的網頁。Lihi利害可以幫助行銷人員很直覺的埋參數，針對不同的行銷策略做追蹤。

註冊：需註冊

語言：繁體中文、英文

功能：

免費會員：短網址500組、 A／B 測試使用功能、數據追蹤、設定UTM、加密…等功能

購買方案會員：會員方案比較

價格：＄0～$99.97 ／月



縮短網址推薦3

MyPPT 縮網址

MyPPT也是許多人選擇的縮網址網站，除了可以進行基本的縮網址，也可以將照片、影片縮成網址，也能在照片及影片的網址內加上一層密碼，要打開的話需要輸入密碼，因此也有不少人藉由MyPPT來傳色色圖片，更貼心的是MyPPT還有線上編輯照片的功能，可以將圖片加上馬賽克。

註冊：不需註冊

語言：繁體中文

使用限制：無

功能：縮網址、縮照片、縮影片

價格：免費



縮網址推薦4

bit.ly

bit.ly

bit.ly是國外非常簡潔好用的縮網址工具，也是目前Google Analytics 網址產生器中預設的縮網址工具，如果不排斥使用英文網站，可以選擇bit.ly。

註冊：需註冊

語言：英文

功能：

免費會員：短網址10組、產出 QR Code、設定 UTM、Link-in-bio …等功能

購買方案會員：會員方案比較

價格：＄0～$199（美金） ／月



縮短網址推薦5

reurl

reurl

reurl是一款很簡單的縮短網址工具，沒有其他複雜的功能，只單純縮短網址而已。reurl操作簡單，非常適合初學者或是對於縮短後的網址沒有其他需求的人使用。

註冊：不需註冊

語言：繁體中文

使用限制：無

功能：

無註冊會員：縮網址、縮照片、產出QR Code、設定 UTM

已註冊會員：串接 Web API 、瀏覽器插件、追蹤點擊數

價格：免費



縮網址推薦6

PPT.cc

PPT.cc

由於PTT的網址很容易因過長無法使用，因此PPT.cc也成為許多PTT用戶的首選。PPT.cc的功能也非常簡潔，同樣具有縮網址、縮照片功能，照片也能夠加密；另外也有縮文章成短網址、網站快照這兩個功能。

註冊：不需註冊

語言：繁體中文

使用限制：無

功能：縮網址、縮照片、縮文章、網站快照

價格：免費



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024縮網址推薦》Google宣布停用短網址服務！6款好用替代工具，行銷參數/縮圖片/縮影片/AB測試全都能用】