小米手環9陶瓷版精緻外觀功能強大　睡眠監測外還備150種運動模式

小米手環1s是我第一個可穿戴設備，沒有屏幕，功能只有心率、計步、振動提醒以及藍牙解鎖。那會可穿戴設備並不常見，很多同學看見手環很好奇，都要問這個東西有什麼用？我就要解釋一遍。



快十年過去了，可穿戴產品發展迅猛，幾乎很多人都擁有可穿戴設備了。在手環領域，小米經過了10年的迭代，終於發布了小米手環9，在質感和功能方面的突破非常大。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

1、溫潤如玉的陶瓷機身，非常精緻

由於成本限制，許多智能手環的中框通常使用塑料材料，這使得它們在設計上難以展現出高端的質感。然而，小米手環9突破了這一侷限，通過採用鋁合金材質並結合噴砂處理技術，不僅提升了外觀的精緻度，還賦予了產品更加細膩的觸感體驗。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

筆者賣得是更貴的陶瓷特別版，50元就可以升級成陶瓷特別版。

小米手環9的外觀設計在陶瓷特別版上得到了顯著的升級，帶來了更加溫潤如玉的貼膚質感。這款手環採用了白色陶瓷機身，整體呈現出清雅出眾的視覺效果，佩戴起來舒適自在 。陶瓷版的手環還配備了白色真皮腕帶，材質親膚柔軟，與白陶瓷機身和諧統一，進一步增強了溫潤清雅的觀感 。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

小米手環9陶瓷版在材質上與其他版本有所不同，它使用了陶瓷材質，這使得手環通體亮白，看起來非常漂亮，並且戴在手腕上時能明顯感受到它的重量，這種重量感與陶瓷材質的獨特質感相結合，提供了一種普通金屬或玻璃所無法比擬的效果 。錶帶上的扣環也採用了陶瓷材質，與手環主體非常匹配，整體質感相比前代有了質的飛躍 。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

還有一個提升質感配置。小米手環9全系標配了線性馬達，相較於轉子馬達的「嗡嗡嗡」，振動更迅速干脆。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

此外，小米手環9陶瓷版在重量上也有所增加，不含錶帶的重量約為22.7克，比前代重了不少，這主要是因為陶瓷材質本身更重，而且電池也更大 。筆者使用了10天，手環還剩31%的電量，用半個月應該沒有問題。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

另外，小米手環9依舊延續了快拆的設計，可以將手環本體快速拆下來安裝到專屬配件小米手環9跑步豆莢上。豆莢採用了卡扣式的設計，直接扣在鞋帶上即可，跑步不會丟失也能精準記錄跑步數據。

2、屏幕黑邊依舊是不等邊，屏幕亮度翻倍

小米手環9配備了一塊1.62英寸的AMOLED顯示屏，繼承了經典的跑道式設計，使得手環外觀更加修長，同時能夠展示更多的內容。屏幕支持60Hz的刷新率，得益於先進的微控制器單元（MCU）和擴展的存儲容量，屏幕響應迅速，操作流暢。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

考慮到用戶在戶外，特別是在夏日強烈陽光下使用手環的場景，小米手環9特別提升了屏幕亮度，從上一代的600尼特增至1200尼特，確保在任何光照條件下都能清晰顯示訊息。此外，手環還內置了環境光傳感器，能夠智能調節屏幕亮度，以適應不同的環境光線。即使是戶外強烈的陽光下，屏幕顯示仍然清晰可見，甚至比很多手機的顯示效果要好。

這塊屏幕唯一的缺點就是依舊沒有做到黑邊等寬，和之前爆料圖差距很大。大家平時儘量不要相信網上的新品訊息，基本是假的。不過，小米手環的UI設計很不錯，基本是黑底，完全看不出大下巴，一體性很強。

3、全新升級的澎湃系統，功能真不少

小米手環8的系統是小米自研的系統vela，這次小米手環9改成了小米澎湃系統，不過本質上依舊是vela，只是在名稱上做到了統一。並新增了焦點通知功能，使得訊息管理更加高效，用戶體驗更加流暢。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

小米手環9陶瓷版在健康監測領域邁出了堅實的步伐。其背面的監測模組經過精心設計，採用紅外、紅光和綠光三色燈組，分別承擔着佩戴檢測、心率監測和血氧監測的重任。

小米手環9陶瓷版實現了對用戶心率和血氧水平的全天候監測。在心臟出現房顫等異常情況或血氧飽和度低於90%時，手環會及時發出警報。除了基礎的健康監測，小米手環9還特別關注用戶的心理狀態和女性健康。壓力監測功能幫助用戶了解和管理日常壓力，而女性生理期監測則為女性用戶提供了更為貼心的健康關懷。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

小米手環9陶瓷版在睡眠監測上進行了顯著的升級。新增的睡眠分數和睡眠建議功能，通過手機端的APP直觀地展示用戶的睡眠質量，並提供個性化的改善建議。此外，與北醫三院、中國睡眠研究會等專業機構的合作，確保了睡眠監測的專業性與科學性。

小米手環9陶瓷版支持超過150種運動模式，覆蓋了從跑步、騎行到球類、冰雪、搏擊等多樣化的運動類型。手環能夠記錄詳盡的運動數據，並通過專業的運動算法，對最大攝氧量、恢復時間等高階運動數據進行精準檢測。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

小米手環9陶瓷版支持在騰訊Nintendo Switch上游玩《舞力全開》國行版，通過手環實現動作識別，增加了互動樂趣。同時，用戶還可以安裝貪吃蛇、敲木魚、射球遊戲、2048等第三方應用。

4、最後

相信小米手環是很多人接觸到的第一款智能可穿戴設備，記得上大學的時候，下午收到了小米手環，裏面的目標值是8000步，為了達成目標在操場上了跑了很多圈。還可以看到自己的睡眠情況以及心率，這種時時刻刻可以了解自己的身體數值的感覺非常棒。

小米手環9陶瓷版（中關村在線提供）

十年的發展歷程，小米手環從最初的簡單功能，到現在的全面升級，這不僅僅是技術的飛躍，更是對用戶需求深刻理解的體現。小米手環9陶瓷版，以其精緻的外觀、強大的功能和人性化的設計，又是一款毫無疑問的年度爆款。

延伸閱讀：畫質與性能兼得 Canon、Sony 、Nikon全片幅微單相機輕鬆掌握（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】