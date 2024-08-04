首批iPhone 16竟沒有AI功能？Apple Intelligence推遲原因在這裏

撰文：數位時代
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據《彭博》報導，蘋果決定延遲發布Apple Intelligence，延後到後續軟體升級版本，可能意味iPhone 16新機將不會搭載AI功能。

蘋果在6月全球開發者大會宣布的「Apple Intelligence」AI功能，原預計首度應用於iPhone 、iPad等軟體升級中，並於9月秋季發表會推出。

但據《彭博》報導， 蘋果決定延遲Apple Intelligence的發布時間，將AI功能延後到 iOS 18.1和iPadOS 18.1版本，以備有更多時間修復錯誤並提升穩定性。該版本預計10月發布。

Apple Intelligence最初預計拉抬iPhone 16的銷量與聲勢，而此次延遲發布，可能意味著iPhone 16暫時不會有新的AI功能，需等到iOS 18.1和iPadOS 18.1後續更新時才會廣泛推出。

而即使在Apple Intelligence與iOS 18.1和iPadOS 18.1一起推出，可能會缺少部分功能，例如Siri在回答應對上的重要改版。

據知情人士透露，蘋果還希望在7月底完成開發iOS 18.1和iPadOS 18.1 Betas的測試版，用以向軟體開發商提供Apple Intelligence進行早期測試。這項做法與以往不同，蘋果通常不會發佈後續更新的預覽，而是完成新一代軟體的初始版本才會公開發佈。

開發者測試版的部分功能像是Image Playground和Genmoji等功能將可能率先發布，而新版的Siri和ChatGPT整合等其他功能，則預計將在明年春季才會推出。

Apple Intelligence未能在首批iPhone 16中體驗。（apple）

蘋果Apple Intelligence將推出哪些新功能？以下是6月開發者大會的完整資訊：

蘋果（Apple）年度開發者大會WWDC於台灣時間6月11日凌晨登場，重磅發表「蘋果智慧（Apple Intelligence）」，宣告投入AI戰爭。

蘋果推出多項橫跨生態系的AI功能，都能在iPhone、Mac、iPad等裝置運行：智慧助手Siri的大型語言模型升級，並和OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人聯手，成為更聰明的助手；全新的圖片、文字生成等功能，可以在寫作、創作場景中提供靈感。

蘋果喊出「Apple Intelligence」口號宣告投入AI競爭。 （蘋果WWDC2024發布會）

全新Siri：執行複雜指令、ChatGPT助攻

新版的智慧助手Siri，藉由大型語言模型的更新，能夠可以理解用戶結巴、思考後修正的語音內容，並新增「文字」輸入方式，可以在不適合說話的情境下使用Siri。

更升級的能力是，Siri可以橫跨不同的App，完成多步驟的任務。例如詢問「我跟媽媽是約下周幾點吃飯？幫我記在行事曆上。」Siri可以從Message中精準搜出當時約好的時間地點對話紀錄，並開啟行事曆把內容寫下。

或者請Siri「調出我閱讀清單中那篇關於蟬的文章」、「將星期六燒烤派對的照片發送給瑪麗」，Siri都能處理。

Siri可以橫跨數百個App完成任務。（蘋果WWDC2024發布會）

不夠用？ChatGPT開外掛

為了完善AI功能並擴大使用情境，蘋果選擇「開外掛」，正式宣布和OpenAI合作，串接ChatGPT到蘋果生態系中。

蘋果在Siri中整合OpenAI旗下ChatGPT，讓用戶可以無縫轉換。 （蘋果WWDC2024發布會）

使用方式是，當用戶利用Siri詢問問題，Siri有時會認為ChatGPT能提供更好的解答，便會跳出對話框詢問「要使用ChatGPT嗎？」若用戶同意，Siri會直接使用ChatGPT生成的回應內容作為解答，當需要用戶提供更多個人資料的情況發生，Siri也會代為詢問。

這項功能讓用戶可以直接用蘋果內建系統使用ChatGPT的能力，付費用戶也可以直接在Siri中登入、使用進階版的功能。

不過，特斯拉執行長馬斯克對此表達反對態度，他在自己的Ｘ發文指出，如果蘋果在作業系統整合了OpenAI，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，原因是安全疑慮。

他進一步評論，蘋果不夠聰明到去做出自己的AI，卻能確保OpenAI會保護使用者的安全和隱私。蘋果一旦將數據交給OpenAI，就完全不清楚接下來會發生什麼。蘋果正在出賣使用者。

圖像生成：emoji、圖片發揮創意

蘋果這次利用AI圖像生成技術，在emoji、筆記插圖等使用情境都推出客製化的功能。

Genmoji自創貼圖

當你覺得現有的emoji不夠用、不能完美呈現你想表達的，就可以使用Genmoji生成功能，輸入指令例如「衝浪的恐龍」、正在煮菜的明星，甚至利用自己朋友的照片直接做一張emoji，都可以自己生成。

蘋果開放用戶創造自己的Genmoji。 （蘋果WWDC2024發布會）
可以使用朋友的照片製作專屬Genmoji。 （apple）

Image Playground：簡單製作生成圖

Image Playground讓用戶能夠在iMessage等軟體中快速生成圖片，特別的是，蘋果希望簡化生成流程，讓用戶不用下太多的Promt，採用的介面是圖像化為主，畫面中會浮現各種建議的靈感、風格。

用戶可以隨機組合，加上自己的文字指令後，挑選人物（可使用聯絡人的照片來生成）、風格（動畫、插畫、素描三類）生成專屬自己的圖像。

生成圖片時有很多變項和提示可以參考。 （蘋果WWDC2024發布會）
使用Image Playground製作的圖片。 （蘋果WWDC2024發布會）

Image Wand

Apple Pencil解鎖的功能「Image Wand」，把筆刷當成一根魔杖，在備忘錄中把自己的草稿內容轉化成一張精美的圖片，圈選空白處，系統也會根據這篇文章中的內容自動化出插圖。

Image Wand可以在圈選的地方（左圖處），生成筆記專屬插圖。 （蘋果WWDC2024發布會）

另外Image Wand也能圈選照片中的雜物消除，類似Google推出的魔術橡皮擦功能。

Image Wand也可以在相簿中圈選路人，靠AI消除。 （蘋果WWDC2024發布會）

圖片搜尋、製作回顧影片

可以搜尋「瑪莉在草皮上空翻」等字樣，讓AI從成千上萬張照片幫你找出指定的那張，或者依照你的指令找出「海邊」主題的圖片，幫你排序、挑選音樂，做出專屬的回顧影片。

文字生成：隨時隨地摘要總覽

蘋果在各大介面都加入文字生成功能，從基本的郵件、筆記潤飾寫作外，甚至鎖定螢幕的通知都能用摘要來呈現，減少閱讀時間。

Writing tools

蘋果生態系終於開啟AI生成文字能力，Rewrite功能讓AI幫你重新潤飾文章，改變語氣、體裁，同時可以校對和總結文本用戶可以在郵件、備忘錄、Pages 以及第三方應用程式等幾乎所有寫作場合使用這項功能。

蘋果推出AI寫作建議和潤飾相關功能。 （apple）

總結摘要通知

未來幾乎所有通知都可以用摘要的形式呈現，Email預覽畫面會摘要該封信件的內容，就連團體聊天室的通知，也是幫你摘要總覽內容，在鎖定畫面就能看見。

蘋果在鎖定螢幕通知業就顯示摘要內容。 （apple）

除此之外，也可以螢幕錄影，記錄下文章畫面甚至通話內容，AI也能自動替你做出摘要總覽。

蘋果利用生態系優勢，讓AI橫跨iPhone、Mac、iPad等多種終端裝置，並且橫跨第三方軟體，例如生成的圖片、Genmoji也能在其他社群網站等空間使用，增加實用性。同時鎖定用戶對AI竊取資料可能有的不安，特別在發布會中強調蘋果晶片早就擁有的隱私保障技術，喚起用戶對品牌的信任。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】

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