小米MIX Fold 4開箱上手實測！超薄機身與Galaxy ZFold 6手感比較

小米早前發布了全新的MIX Fold 4，主打纖薄輕巧的機身設計，同時在性能、影像、續航等方面全面升級。可惜新機仍未在港正式推出，而這款備受矚目的旗艦摺疊機究竟表現如何？記者早前上了小米香港總部，實機上手試玩。



初見MIX Fold 4，第一感受就是它驚人的輕薄。得益於小米在材料和轉軸設計上的突破，這款手機摺疊狀態厚度僅為9.47mm，展開也只有4.59mm，放在口袋裡幾乎感覺不到存在感。拿在手中，262g的重量與一般旗艦手機無異，完全顛覆了摺疊機厚重笨拙的印象。

Xiaomi MIX Fold 4 上手試玩

MIX Fold 4採用了"全碳架構"設計，包括轉軸、螢幕襯板等關鍵部件都大量採用了T800H高強度碳纖維，在保證強度的同時最大限度減輕了重量。創新的小米龍骨轉軸2.0重構了內部結構，轉軸體積縮小34%，可靠性卻得到了提升。精密的設計和高端的材料，讓MIX Fold 4在輕薄程度上達到了前所未有的高度。

小米MIX Fold 4 上手試玩圖輯👇👇

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相比之下，三星最新的Galaxy Z Fold 6雖然也在輕薄化上有所突破，但整體厚度和重量依然高於MIX Fold 4。不過，三星採用了更加硬朗的直角邊設計，握持手感更扎實，這一點是小米圓潤的機身設計所不及的。兩者設計理念不同，各有千秋。

Xiaomi MIX Fold 4 比 ZFold 6 稍為薄，但手感操作各有千秋。

Xiaomi MIX Fold 4 的鏡頭組較厚，令機身整體上只比ZFold 6薄一點點。

打開MIX Fold 4，映入眼簾的是一塊7.98英寸的寬屏內屏。這塊三星E7 LTPO屏幕支持1-120Hz自適應高刷新率，2488x2244的分辨率和HDR10+顯示，以及先進的Pol-less Plus防偏光技術，畫質表現出色。摺痕方面，雖然並未完全消除，但已經做到了相當隱蔽，完全不影響使用。6.56英寸的CSOT華星外屏同樣亮眼，2520x1080的高分辨率、120Hz刷新率和P3廣色域支持，讓它無論是日常使用還是娛樂消遣都游刃有餘。內外屏規格如此之高還保持一致，足見小米的誠意。

全屏幕設計的前屏，看起來十分開揚。

打後內屏後的摺痕不太明顯

性能方面，MIX Fold 4搭載驍龍8 Gen 2移動平台，配備高達11912mm²的超大散熱系統，在高負載的遊戲等場景也能保持穩定輸出。在Geekbench 6測試中，MIX Fold 4上單核可達2000+，多核6300+，GPU跑分也超過10650分，數據與目前的Android旗艦機不相上下，證明了它不俗的性能實力。

為了與強悍性能匹配，小米對MIX Fold 4的續航也下足了工夫。5100毫安的雙芯異形電池採用矽碳負極技術，能量密度大幅提升。加上針對大屏優化的MIUI系統和低功耗E7屏幕，1600次的長循環壽命讓電池健康更有保障。67W有線閃充和50W無線閃充亦都相當不錯。

對應50W無線快充

對應50W無線快充

跟機還有67W快充火牛

攝影方面，MIX Fold 4後置四攝取得了Leica影像加持。全焦段鏡頭組合覆蓋從超廣角到潛望長焦，配合多主攝融合和浮動對焦技術，無論是風景還是人像都能拍出上乘效果。萊卡自然色彩和經典影調，讓照片兼具真實感與質感。AI計算攝影讓智能後期更上一層樓。獨特的摺疊形態還為拍攝打開了新思路。

Leica認證的四鏡系統，拍攝質素非常不錯。

5倍zoom時的影像十分實淨清晰

MIX Fold 4的可靠性設計同樣有亮點。加持了小米龍鎧架構，中框採用6M42航太鋁合金，轉軸更有82.6%的超強鋼材，屏幕正反面都有大猩猩玻璃保護，通過50萬次開合測試。小米龍鱗纖維版後殼由芳綸纖維、陶瓷纖維和S2特級玻纖編織而成，強度較上代提升15%，手感出眾。

小米MIX Fold 4的確比上代進步得多，不過雖然記者今次在小米香港部拍攝試玩，但根據官方透露暫時仍未有MIX Fold 4於香港推出行貨的消息，令不少米粉們感到可惜。希望今年帶來了MIX Flip後，下一代MIX Fold亦可以推出港行吧。