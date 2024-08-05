Dyson Ontrac開箱實測｜音質聲靚、超長續航有驚喜！換殼轉色好玩

Dyson Ontrac開箱實測｜Dyson近年積極將其創新技術延伸至音頻領域。最新推出的Dyson OnTrac降噪耳機，以獨特設計和強大規格吸引大量關注。記者早前入手一對OnTrac進行了長達一週的深度測試，從日常通勤到工作休閒，力求全方位考驗這款耳機的真正實力。



長達55小時超強續航 舒適佩戴一整天

Dyson OnTrac搭載了2540mAh的鋰電池，官方聲稱在開啟降噪(ANC)功能下可提供長達55小時的驚人續航。記者實測一周，平均每天使用6至8小時，包括播放音樂、觀看影片等，一次充電竟然足以應付整個工作週，完全無需擔心電量不足。快充表現同樣出色，僅需充電10分鐘即可使用2.5小時，30分鐘更可聆聽長達9小時。

Dyson Ontrac金屬耳機機身，手感特別矜貴。

雖然耳機重達451g，但Dyson將電池巧妙分置於頭梁兩側，大大改善了重量分佈。加上柔軟的高密度海綿耳墊和人體工學設計的穩定臂，長時間佩戴也倍感舒適，不易造成耳朵和頭部的壓迫感。此外，今代耳機終於加入了智能佩戴檢測功能，摘下耳機時會自動暫停播放，戴回後又能無縫續播，非常貼心。

耳機大約重451g，比AirPods Max更重一點，但因為重量分布得宜，戴上頭上不算非常累贅。

電池分布在頭戴左右方，平衡機身重量。

個性化操控體驗 連接穩定覆蓋廣

控制方面，Dyson OnTrac提供了豐富便捷的選擇。右耳罩上的觸控操控桿，可輕鬆控制音樂播放、音量調節和語音助手喚醒等。另一個亮點是，通過在左右耳罩表面輕點兩下，即可快速切換主動降噪和通透模式，簡單直觀。耳機內置的陀螺儀可精準感應佩戴角度，優化左右聲道平衡。

搭載藍牙5.2，Dyson OnTrac帶來穩定流暢的無線連接，支援SBC、AAC和LHDC等主流音頻編碼，並通過專屬MyDyson應用進行EQ調校和個性化設置，且能檢測周圍噪音分貝，時刻保護聽力健康。值得一提的是，耳機還配有OnTrac Slimline輕薄便攜盒，方便隨身攜帶。

附送的輕薄便攜盒，比上次的Dyson Zone輕便得多。

卓越音質表現 降噪水準出眾

雖Dyson非專業音響品牌，但OnTrac在音質方面展現出驚人實力。搭載40mm 16ohm 釹磁鐵單元和寬廣的6Hz-21kHz頻率響應，並採用精密計算的13°定向驅動器角度，再加上獨特的6腔室聲學結構，成功打造高解析度且富有空間感的音場。

無線連結至iPhone上聽歌，音質比不少同級降噪耳機還要出色。

記者透過iPhone連接線上音樂平台如Apple Music和YouTube Music測試，高中低音的表現準確到位，人聲清晰有力，樂器細節豐富，營造出寬廣的立體音場，而重低音則渾厚有力而不會過份誇張，聽感接近歐陸高端耳機的水準。

耳機上的收音咪用作通話及降噪之用

無論聆聽古典樂、搖滾樂、爵士樂還是流行音樂，高中低音頻段的表現都十分均衡細膩，樂器豐富、人聲清晰有質感、低音渾厚有力而不會過度強調，整體聽感接近高端耳機水準。舒適寬鬆的佩戴體驗，更令人彷如置身音樂廳般沉浸。

主動降噪方面，Dyson OnTrac配備了8個降噪麥克風，內外各4個，可對噪音進行多點監測和精準抑制。結合Dyson自研的降噪演算法，最高可實現40dB的降噪深度。實測表明，無論在嘈雜的辦公室、擁擠的地鐵車廂，都能有效阻隔大部份的環境噪音，营造出安靜私密的聆聽空間。雖然Dyson OnTrac或略遜於Apple AirPods Max，但在同級產品中已屬出類拔萃。

至於通話效果，同樣優於許多同級產品。Dyson OnTrac採用了定向雙麥克風拾音，配合清晰語音捕捉技術和AI噪音消除演算法，無論收音或降噪效果都非常出色，即使在街頭通話，對方都能清晰聽到自己的聲音而不受噪音干擾，令人印象深刻。

利用專用app可為耳機作不同設定調校

百變時尚外觀 展現個人風格

除了一流的聽覺體驗，Dyson OnTrac最吸引人的賣點或許還是其潮流百搭的外觀設計。機身有4種標配配色可選，分別是亮銀、亮銅、黑鋼以及陶瓷朱砂。這些顏色均由Dyson的團隊精心調配，呈現出金屬光澤與陶瓷質感的巧妙融合。官方還提供了多達7款外殼和7款耳墊的个性化選擇。從普魯士藍、珊瑚粉到晴空藍等時尚色彩，再到鋼琴烤漆、陶瓷噴砂等奢華工藝，總共超過百種組合，用家可以隨心搭配出彰顯自我風格的獨特造型。這種"可換殼"的設計成為了展現個人品味的時尚配飾。

可以簡地地拆開耳罩更換不同顏色

Mix & Match不同顏色的耳罩及外殼，配搭出自己的風格。（Dyson Ontrac耳機售$4280、每對外殼或耳墊為$380）

作為Dyson首款純音頻產品，OnTrac降噪耳機在外觀、功能、體驗各方面均展現出色實力。雖然仍有一些小缺點，如兩部手機連結轉換時，有時需要人手轉換的小bug。但優點遠勝缺點，如兼具55小時超長續航、出眾音質表現、個性化操控體驗、多樣化時尚選擇的它，相信能滿足大部份用家需求。

