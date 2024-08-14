Apple Watch SE將引進低成本硬塑料底盤　多色彩回歸價格更親民

彭博社消息，蘋果公司正考慮在下一代Apple Watch SE中採用硬塑料材質作為底盤材料。此舉旨在優化成本結構，並有望為Apple Watch SE帶來更加豐富的顏色選項，從而增強產品的個性化特色。



回顧過去，蘋果公司在iPhone 5c上已展現出對多彩塑料材質的巧妙運用，成功推出了包含藍、黃、粉、綠等多種鮮豔色彩的款式，受到市場關注。

Apple Watch SE將會帶來更多豐富色彩。（macrumors）

此次塑料底盤的應用，也被視為蘋果在Apple Watch系列中進一步區分SE版本與標準型號的策略之一，旨在滿足不同消費者的差異化需求，進一步豐富其產品線。

+ 2

當前，Apple Watch SE的市場定價為250美元（約摺合港幣1947元）。鑑於新材料的引入，外界預期蘋果公司可能會藉此機會調整價格策略，使這款智能手錶更加貼近大眾市場，讓更多消費者能夠觸及並體驗到蘋果的前沿科技。

期待Apple Watch SE為大家更相宜的價錢（apple）

延伸閲讀：購買平板電腦是為了生產力？用家表示：小屏做高性能才是最理想（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】