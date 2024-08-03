鐵甲奇俠現實版全機械人工鈦心臟問世　心臟移植新紀元：全球首位

近期影迷們都在瘋狂討論羅拔唐尼（小勞勃·道尼）（Robert Downey Jr.）回歸漫威一事，他因在 MCU 中飾演「鐵甲奇俠／東尼·史塔克」而演藝生涯大翻身，同時他也逆向讓全世界的人認識Iron Man這個角色，想當初漫威還在谷底時，他還是其他片商連版權都不想買的 B 咖呢（A 咖是蜘蛛俠、X 戰警）。



給醫療研發團隊一個讚！

而近日，位在北美加州杭亭頓海灘的一間醫療技術製造商 BiVACOR，使用尖端的技術打造了「全機械人工鈦心臟」並成功將其植入了人體，這項壯舉對許多正在等待心臟移植的人們都是重要的一步。

在人類的醫療史中，人造心臟一直都是被致力研究的，第一顆人造心臟是在 1938 年被蘇聯科學家發明並被植入狗的體內，而人類首次進行人體人造心臟移植是在 1969 年。

BiVACOR 公司成立於 2008 年，致力於開發以旋轉泵為基礎的人造心臟。他們所研發的設備改善了人造心臟大體積以及複雜性的問題，並且只需要電池組即可運作，最終在 2023 年 11 月通過 FDA 授權，可用於人體試驗。

目前為止 BiVACOR 已成功將他們研發的鈦心臟植入第一位患者中，但這項設備還是只能讓病人等待心臟移植時保持生命，距離科學幻想中的機械替代心臟還有一段距離，不過仍是非常值得讚賞的。

據統計，全球目前至少有 2,600 萬人患有心臟衰竭，且如今已超過 3,400 個患者在等待移植，待 BiVACOR 的鈦心臟通過臨床試驗，那他將能幫助這些有需求的患者維持生命。

許多網友在看完這項報告後都大讚 BiVACOR 並誠心祝福這名患者，他們表示：

「全球首位鋼鐵人誕生了！」、

「2077 內的義體醫生的職缺準備開放」、

「這些研究者就是現實版的東尼·史塔克」



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