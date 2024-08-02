DJI Neo無人機曝光　僅169g輕巧絕倫　只能飛15分鐘竟是精準取捨

據最新報道，無人機制造商大疆（DJI）即將推出新款產品——DJI Neo。這款無人機引起了廣泛關注，因為美國聯邦通信委員會（FCC）正式註冊了帶有DJI Neo標籤的照片，型號為DN1A0626。這個標籤顯示了一款容量為1435mAh的高性能電池，預示着該無人機在續航時間和便攜性方面的巧妙平衡。



通過專業人士對電池規格進行分析，預計大疆Neo無人機的機身重量可能不到169克，實現了前所未有的輕巧設計。

DJI Neo無人機（x）

而且它能穩定飛行大約15分鐘，在日常短途航拍和創意自拍需求上表現出色。這一特點不僅彰顯出大疆Neo作為入門級航拍利器精準定位的優勢，也滿足了消費者對便攜性和實用性的雙重追求。

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更令人興奮的是，沃爾瑪已悄然開始銷售DJI Neo Fly More Combo套裝，售價329美元。這個套裝包含了額外的電池、充電集線器以及專門設計的手提箱，解決了用戶對續航和收納的所有需求。

雖然大疆已經停止發布有關其最新產品的消息，但傳聞稱該公司正在開發DJI Air 3S和DJI Mavic系列的新成員。儘管官方尚未對此事發表評論，但無人機愛好者們對此充滿期待。隨着科技不斷進步和創新，無人機市場的發展前景依然廣闊。

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