Google Pixel 9系列開啟AI新篇章　從6.3到8吋摺疊巨幕規格全曝光

Google推出「首款為Gemini時代打造的手機」Pixel 9系列，一口氣推出4款機型，規格、AI功能亮點一次看。



Google於台灣時間8月14日凌晨舉辦Made by Google硬體發布會，過去一直以兩款產品為主的Pixel旗艦機，今年Pixel 9系列火力全開，一次展現4款機型升級，包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、大尺寸新成員Pixel 9 Pro XL，以及首度被納入旗艦機系列的摺疊新機Pixel 9 Pro Fold，全線都將在台灣上市。

Google Pixel 9系列（Made by Google）

Pixel 9系列被稱為「首款為Gemini時代打造的手機」，作為Android陣營的AI手機領頭羊，Google如何將Gemini AI功能自然是最大亮點，全新AI功能包含編輯照片可以無縫合成人物、生成畫面中物體，以及辨識截圖畫面中的物體，讓後續搜尋也能找到。

Pixel 9系列價格：

Pixel 9：799美元起，曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉四色。

Pixel 9 Pro：999美元起，曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉四色。

Pixel 9 Pro XL：1099美元起，曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉四色。

Pixel 9 Pro Fold：1799美元新起，陶瓷米、曜石黑兩色。

Pixel 9



即日起開放預購，台灣時間8月22日起陸續上市，摺疊機則稍晚於9月4日正式上市，Pixel 9 Pro暫定於年底前上市，詳細日期後續公開。



4大機種：推6.8吋大螢幕、納入摺疊機

Pixel手機家族陣營越長越大，在去年還是獨立產品線的Pixel Fold摺疊機，今年直接冠上第9代的名號，以「Pixel 9 Pro Fold」高階款之姿，正式和Pixel旗艦手機合體，加上尺寸升級的「Pixel 9 Pro XL」，讓Pixel手機家族擴大到四款機型：Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL，以及摺疊新機Pixel 9 Pro Fold。

Google Pixel 9旗艦機系列擴大到5大機種。 （Made by Google）

外型設計

Pixel 9系列呈現全新的設計，在標誌性的相機外框部分，改掉過去長條狀設計，改為類似藥丸圓邊造型，並且延續Pixel 8系列邊框的金屬感，加入細絲的紋理，並且Pro的機型背蓋是霧面玻璃材質。

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其中，Pixel 9、Pixel 9 Pro 都是6.3吋螢幕，而Pixel 9 Pro XL加大到6.8吋，滿足消費者對大手機大螢幕的需求，Pixel 9 Pro Fold封面螢幕同樣是6.3吋，但打開來達到8吋的大小，成為一個小平板，從發布會中呈現的畫面來看，摺疊機這次也修正了上一代無法完全被攤平的轉軸問題。

Google Pixel 9 Pro Fold 比上一代更薄。 （Made by Google）

處理器：Tensor G4拚AI演算力

Pixel 9四款機種全部使用Tensor G4晶片，不過是採三星4奈米製程，台積電3奈米仍需等到明年G5的推出。

Google特別點出這款處理器專為AI設計，並且和AI研發部門Google Deepmind密切合作打造。為了能在裝置上運行AI，需要龐大演算力，AI手機必須擁有更大的記憶體，Pixel 9達到12GB RAM，Pixel 9 Pro的三款都是16GB RAM。

Pixel 9全系列都採用Google Tensor G4。 （Made by Google）

同樣由於演算力的需求，能耗也是加強重點，Pixel 9電量相較上一代有20%提升，Pixel Pro則是號稱續航力24小時。

相機：全產品線採用Pro等級

Pixel 9這次使用的是和Pro系列相同等級的5000萬畫素主鏡頭和4800萬畫素超廣角鏡頭，Pixel Pro系列則多了一顆4800萬畫素的5倍望遠鏡頭，並且全系列的前置鏡頭都支援自動對焦。

影片拍攝的亮點是，過去只支援Pixel Pro的影片強化器功能，今年升級讓所有機型都可用，而Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL上，利用5倍望遠鏡頭拍攝影片搭配影片強化器，可拍攝出等同於 20 倍變焦的高畫質影片。

Gemini AI：生成式AI功能深入體驗

Google AI功能自然是最受矚目的亮點，以下功能在手機出貨時都已經內建在手機裡。

Add me（一起拍）：攝影師不缺席

Google去年推出震驚市場的照片換臉功能「Best Shot」，能夠在多張連拍中挑選照片中人物最好看的臉並無縫換上，今年再推出更進階功能「一起拍」，可以透過 AI 技術，用合成的方式，把兩張擁有相同背景與角度的照片，拼接成所有人都在畫面內的合照。例如兩人出遊，可以幫對方拍照後，再把兩張自然合再一起，不再需要攜帶腳架或請陌生路人幫忙拍照。

現場展示Add me一起拍功能，三人想合照，先分開拍攝兩人、一人的兩張照片。 （Made by Google）

Add me 一起拍後，兩張圖被結合在一起。 （Made by Google）

Magic Editor：編輯照片時施展AI魔法

AI生成功能讓編輯照片有更多花樣可以玩，可以透過文字敘述重新想像照片呈現的內容，例如加入花海、熱氣球等，達成想要的創意效果。

同時還推出了「自動構圖修正」，可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖，把因為裁剪而缺少的外框補上。

Magic editor調整前的畫面。 （Made by Google）

Magic editor調整大小並加入AI生成花朵素材。 （Made by Google）

Call Notes：每通電話都能有逐字稿摘要

Gemini會幫忙記得每通電話裡的重要資訊，生成逐字稿和重點摘要，例如打了通電話預約剪頭髮，系統會幫你記下諮詢的剪髮方案要多少錢、設計師口頭留下的電話等內容，供用戶隨時回頭確認，同時Google也保證內容全部都在裝置上運行，不會傳到雲端，保護用戶隱私。

Pixel 9 Call Note功能可以記錄摘要通話中的資訊。 （Made by Google）

Pixel Screenshot：截圖記事可以搜尋了

很多人經常用截圖來記住某些事情，例如想買的清單、想和朋友分享的有趣畫面等等，Pixel Screenshot功能就是為了幫助用戶整理繁雜的截圖而生。

在這個APP中，系統會自動分析截圖中的物體和文字，讓它們全部變成可搜尋的參數，例如搜尋關鍵字「T-shirt的價格」，不只能找到該張T-shirt的圖，還能用自然語言回答「美金39元」，最後還保留截圖的原連結，讓用戶可以點進去直接購買。

Pixel Screenshot功能可以辨識畫面中的物體和文字，成為可搜尋的參數。 （Made by Google）

Pixel Studio：依照需求生成圖片

在Pixel Studio中也有純粹的圖像生成功能，只要用自然語言下指令就可以製作朋友的生日派對邀請函，例如畫出營火、貼上朋友的照片貼紙等，並傳送到聊天室。

發布會現場展示Pixel Studio AI圖片生成功能。 （Made by Google）

智慧助手Gemini Live

全新的Gemini Live可以取代過去的Google Assistant功能，透過Gemini AI打造和手機互動的全新體驗，有10種聲音可以選語意理解再升級，可以在說話過程中隨時打斷它、結巴和語意不清都仍然能解讀，甚至邊想到甚麼話題就可以隨時加入。

Google推出語意理解更強的Gemni Live功能。 （Made by Google）

這項功能不只Pixel 9系列能用，未來會陸續加入Andorid陣營的手機中，甚至在發布會現場就特別以三星的Galaxy S24 Ultra手機做示範。Gemini Live會在 Pixel 9 Pro系列與指定Android手機裝置上先推出英文版本，並讓訂閱Gemini Advanced的使用者搶先體驗這項功能，會在接下來幾周內擴大支援更多語言。

Look at me：幫小孩拍照時顯示可愛動畫

最後一項和AI無關，但Google利用摺疊機的雙螢幕推出一個有趣的小功能，Pixel 9 Pro Fold 帶來全新拍照功能「看過來」，在幫小朋友拍照時，手機的外螢幕會顯示一段動畫吸引小朋友的注意力，幫助拍照的人捕捉到孩子們看向鏡頭的開心瞬間。

Google Pixel 9 Pro Fold利用雙螢幕的設計，推出小孩拍照功能Look at me。 （Made by Google）

Pixel 9系列在外型上做出不少變化，是Google今年推出的AI功能集大成之作，加上摺疊機也在包含台灣的更多地區推出，不難看出Google期待在AI手機的新時代中能拚出更高市佔的野心。

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