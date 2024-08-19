疑似iPhone 16 Pro系列鏡頭零件流出　透露4種配色　有鈦金屬色？

近日，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的相機鏡頭環顏色曝光，共有鈦白、鈦黑、鈦金、鈦灰四個版本。



對於大多數iPhone型號來說，鏡頭環的顏色通常是與手機背面的顏色相匹配的，基本可以將鏡頭環配色與機身顏色對應。

疑似iPhone 16 Pro系列鏡頭零件流出（x@MajinBuOfficial）

iPhone 16 Pro系列在設計方面預計也有一些微調。據稱，全新的iPhone 16 Pro將支持一個「拍照按鈕」，用戶可以快速啟動相機，或是滑動、點擊按鍵完成對焦、拍攝等操作。

網上流傳的iPhone 16配色：

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此外，預計iPhone 16 Pro全系都會搭載潛望式長焦鏡頭技術，這也將大大提升其影像能力。

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