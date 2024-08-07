傳vivo X200將首發用上天璣9400晶片 影像系統大升級 10月亮相
撰文：中關村在線
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近日，型號為V2405A的vivo新機正式入網，據知名博主數碼閒聊站透露，這款新品備案的處理器為天璣9400，預示着vivo X200系列即將與消費者見面。
據悉，天璣9400將於10月正式亮相，而首發該晶片的vivo X200系列也計劃在同一時間發布。屆時，vivo X200系列將與同期發布的驍龍8 Gen4終端展開激烈競爭。
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vivo X200系列將首發搭載天璣9400平台，這將是Android陣營迄今為止最強悍的旗艦晶片。
該晶片首次採用Arm X925超大核，標誌着Arm Cortex-X系列歷史上性能按年飛躍最大的一次。Arm為此專門更改了命名規則，將下一代CPU超大核命名為Cortex-X925，而非Cortex-X5。
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