AI繪圖逆天了　透過細節、畫質與邏輯　你能破解Real or Not?

以大模型、AIGC為代表的人工智能浪潮已經在悄然改變着我們生活及工作方式,但絕大部分人依然不知道該如何使用。

因此,我們推出了「AI在用」專欄,通過直觀、有趣且簡潔的人工智能使用案例,來具體介紹AI使用方法,並激發大家思考。

我們也歡迎讀者投稿親自實踐的創新型用例。



天啊嚕,AI 真的成精了。

最近,AI 生圖真假難辨這事兒,鬧得那叫一個沸沸揚揚。

除了火爆全網的 AI 谷歌小姐姐,社交平台上又冒出了形形色色的 FLUX 生成的人物照片,個頂個的逼真。

趁着這波熱度,微軟總裁 Brad Smith 在 X 平台上發布了一個 AI 測試小遊戲 ——Real or Not ?

玩法很簡單。每一輪遊戲有 15 張圖片,玩家來判斷哪張是 AI 生成的,哪張是真實的。

Real or Not?(中關村在線提供)

我們試玩了一下,15 張圖片猜對了 6 張,正確率還不到一半,真搞不懂是我眼瞎還是 AI 太逆天。

-1- 呦呵!這真真假假的世界

近日,微軟總裁 Brad Smith 在 X 平台上 po 出了一張照片,並附文稱:

「你能判斷這張圖片是真實還是偽造的嗎?參加這個測試來檢驗你的 AI 識別技巧,並分享你的得分,共同助力打擊 Deepfake 技術的濫用。」

Real or Not?(中關村在線提供)

同時,他還給出了這款小遊戲的鏈接:https://www.realornotquiz.com/

這裏面的圖片真實得有多離譜?

看看這位女士,微笑時眼角自然皺起的魚尾紋、嘴角的法令紋,淺棕色的眼睛,頭髮絲,甚至是隱約可見的色斑,都真實得不得了,但結果 ——

她竟然是 AI。

再看這四朵小黃花,畫質過於清晰,左下角的花瓣似乎有些扭曲變形,瞅着特別像 AI 抽風的「傑作」,但是 ——

這是真實的!

Real or Not?(中關村在線提供)

真服了這個老 6!開局就栽跟頭。

再給幾張圖片讓大家猜猜:

沒錯,以上這四張照片都是真實的。

經過我們火眼金睛一頓瞅,最終正確識別 40% 的圖片。

Real or Not?(中關村在線提供)

多番試驗,再加上網友們的啟發,我們發現了 AI 生成圖片的 bug。

第一看細節,尤其是手指是否畸形、影子是否扭曲等。

比如這幅多人彈吉他的圖片,仔細觀察會發現左側沙發上彈吉他的人憑空多出一隻手。

Real or Not?(中關村在線提供)

再比如這幅夕陽下海邊剪影。乍一看沒啥毛病,但看那人的影子,腦袋像個機器人,由此判斷是 AI 生成。

Real or Not?(中關村在線提供)

第二看畫質、膚質。

如果畫質過於清晰,皮膚細膩到看不見毛孔,額頭和兩頰還呈現出光澤感,這十有八九是 AI 生成的。

第三看是否符合物理世界邏輯。

例如消防員滅火時噴灑的乾粉滅火器,怎麼可能像下過雪一樣,堆得到處都是?

Real or Not?(中關村在線提供)

一輛生鏽破舊的坦克,大概率不會丟棄在遊樂園附近。

Real or Not?(中關村在線提供)

-2- 你到底是不是人?

無獨有偶。

去年還火了一款號稱「社交圖靈測試」的 AI 小遊戲 ——Human or not?

官網鏈接:https://app.humanornot.ai/

Real or Not?(中關村在線提供)

此遊戲綜合了 Jurassic-2、GPT-4、Claude 和 Cohere 四個大語言模型。

遊戲規則:系統在線給你分配一個搭檔(partner),你們只被允許限時聊 2 分鐘。然後,系統讓你回答屏幕對面的這個 partner 究竟是人類(Human)還是 AI 機器人(AI Bot)。

Real or Not?(中關村在線提供)

大家猜猜對方是人類還是個機器人?

這英語表達、這傲嬌的語氣,多像個真實的人類,但…… 它是個機器人。

再來一個:

Real or Not?(中關村在線提供)

聊完一個回合,在遊戲時間未耗盡的情況下,對方突然離開,毫無疑問,這就是人類。

Real or Not?(中關村在線提供)

而這種有問必答,禮貌得體的,則是 AI。

經過多番較量,我們摸索出一個經驗,回答簡短的不一定是 AI,但回答得長篇大論的,大概率是 AI,因為 20 秒根本來不及打太多字。(每次回答都有時間限制,20 秒)

此前,《每日郵報》的記者也進行了相關測試,在 10 次對話中,有 6 次猜對。報道稱,雖然 AI 偶爾會出現糟糕的語法,但它確實成功地複製了人類的語言,讓「Human or not?」的遊戲變得極其困難。

早在 70 多年前,計算機科學和密碼學先驅艾倫・麥席森・圖靈提出「圖靈測試」這一概念。

他認為,測試者與被測試者(一個人和一台機器)在隔開的情況下,通過一些裝置(如鍵盤)向被測試者隨意提問。多次測試後,如果機器讓每個參與者做出平均超過 30% 的誤判,那麼這台機器就通過了測試,並被認為具有人類智能。

AI 發展到今天這個地步,社交媒體上早已充斥着大量真假難辨的圖片、視頻,甚至聊天時都不知道對面是真人還是 AI。

我們在體驗到新奇和有趣的同時,也會有些恍惚和「小小的恐懼」,《黑鏡》降臨的世界究竟如何......

工具鏈接 ——

Real or not 鏈接:https://www.realornotquiz.com/

Human or not 鏈接:https://app.humanornot.ai/



