AI繪圖逆天了 透過細節、畫質與邏輯 你能破解Real or Not?
以大模型、AIGC為代表的人工智能浪潮已經在悄然改變着我們生活及工作方式，但絕大部分人依然不知道該如何使用。
因此，我們推出了「AI在用」專欄，通過直觀、有趣且簡潔的人工智能使用案例，來具體介紹AI使用方法，並激發大家思考。
我們也歡迎讀者投稿親自實踐的創新型用例。
天啊嚕，AI 真的成精了。
最近，AI 生圖真假難辨這事兒，鬧得那叫一個沸沸揚揚。
除了火爆全網的 AI 谷歌小姐姐，社交平台上又冒出了形形色色的 FLUX 生成的人物照片，個頂個的逼真。
趁着這波熱度，微軟總裁 Brad Smith 在 X 平台上發布了一個 AI 測試小遊戲 ——Real or Not ?
玩法很簡單。每一輪遊戲有 15 張圖片，玩家來判斷哪張是 AI 生成的，哪張是真實的。
我們試玩了一下，15 張圖片猜對了 6 張，正確率還不到一半，真搞不懂是我眼瞎還是 AI 太逆天。
-1- 呦呵！這真真假假的世界
近日，微軟總裁 Brad Smith 在 X 平台上 po 出了一張照片，並附文稱：
「你能判斷這張圖片是真實還是偽造的嗎？參加這個測試來檢驗你的 AI 識別技巧，並分享你的得分，共同助力打擊 Deepfake 技術的濫用。」
同時，他還給出了這款小遊戲的鏈接：https://www.realornotquiz.com/
這裏面的圖片真實得有多離譜？
看看這位女士，微笑時眼角自然皺起的魚尾紋、嘴角的法令紋，淺棕色的眼睛，頭髮絲，甚至是隱約可見的色斑，都真實得不得了，但結果 ——
她竟然是 AI。
再看這四朵小黃花，畫質過於清晰，左下角的花瓣似乎有些扭曲變形，瞅着特別像 AI 抽風的「傑作」，但是 ——
這是真實的！
真服了這個老 6！開局就栽跟頭。
再給幾張圖片讓大家猜猜：
沒錯，以上這四張照片都是真實的。
經過我們火眼金睛一頓瞅，最終正確識別 40% 的圖片。
多番試驗，再加上網友們的啟發，我們發現了 AI 生成圖片的 bug。
第一看細節，尤其是手指是否畸形、影子是否扭曲等。
比如這幅多人彈吉他的圖片，仔細觀察會發現左側沙發上彈吉他的人憑空多出一隻手。
再比如這幅夕陽下海邊剪影。乍一看沒啥毛病，但看那人的影子，腦袋像個機器人，由此判斷是 AI 生成。
第二看畫質、膚質。
如果畫質過於清晰，皮膚細膩到看不見毛孔，額頭和兩頰還呈現出光澤感，這十有八九是 AI 生成的。
第三看是否符合物理世界邏輯。
例如消防員滅火時噴灑的乾粉滅火器，怎麼可能像下過雪一樣，堆得到處都是？
一輛生鏽破舊的坦克，大概率不會丟棄在遊樂園附近。
-2- 你到底是不是人?
無獨有偶。
去年還火了一款號稱「社交圖靈測試」的 AI 小遊戲 ——Human or not?
官網鏈接：https://app.humanornot.ai/
此遊戲綜合了 Jurassic-2、GPT-4、Claude 和 Cohere 四個大語言模型。
遊戲規則：系統在線給你分配一個搭檔（partner），你們只被允許限時聊 2 分鐘。然後，系統讓你回答屏幕對面的這個 partner 究竟是人類（Human）還是 AI 機器人（AI Bot）。
大家猜猜對方是人類還是個機器人？
這英語表達、這傲嬌的語氣，多像個真實的人類，但…… 它是個機器人。
再來一個：
聊完一個回合，在遊戲時間未耗盡的情況下，對方突然離開，毫無疑問，這就是人類。
而這種有問必答，禮貌得體的，則是 AI。
經過多番較量，我們摸索出一個經驗，回答簡短的不一定是 AI，但回答得長篇大論的，大概率是 AI，因為 20 秒根本來不及打太多字。（每次回答都有時間限制，20 秒）
此前，《每日郵報》的記者也進行了相關測試，在 10 次對話中，有 6 次猜對。報道稱，雖然 AI 偶爾會出現糟糕的語法，但它確實成功地複製了人類的語言，讓「Human or not？」的遊戲變得極其困難。
早在 70 多年前，計算機科學和密碼學先驅艾倫・麥席森・圖靈提出「圖靈測試」這一概念。
他認為，測試者與被測試者（一個人和一台機器）在隔開的情況下，通過一些裝置（如鍵盤）向被測試者隨意提問。多次測試後，如果機器讓每個參與者做出平均超過 30% 的誤判，那麼這台機器就通過了測試，並被認為具有人類智能。
AI 發展到今天這個地步，社交媒體上早已充斥着大量真假難辨的圖片、視頻，甚至聊天時都不知道對面是真人還是 AI。
我們在體驗到新奇和有趣的同時，也會有些恍惚和「小小的恐懼」，《黑鏡》降臨的世界究竟如何......
工具鏈接 ——
Real or not 鏈接：https://www.realornotquiz.com/
Human or not 鏈接：https://app.humanornot.ai/
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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】