微軟宣布11月下架小畫家 3D　 這3款實用免費圖片編輯軟件可代替

微軟宣布11月4日將下架「小畫家3D」，究竟小畫家與小畫家3D有什麼區別？



小畫家3D（Paint 3D）於2017年在Windows 10作業系統正式亮相，Microsoft（微軟）期望透過3D系統優勢、獨有功能將傳統小畫家用戶過渡至新版「小畫家3D」，更宣布未來將把小畫家3D設置成系統預設軟體，取代傳統小畫家。

微軟宣布11月下架小畫家 3D（Microsoft Store）

不過近期有網友發現，小畫家3D下方出現橫幅提示寫著「從2024年11月4日起，小畫家3D將不會在Microsoft Store提供，也不會再收到未來更新」，宣告著小畫家3D的消逝，成為時代的眼淚。

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新版主打強大3D功能反應卻不如預期 網評價：舊版更堪用

小畫家3D推出後，即主打3D繪圖、PNG檔案處理、去背、進階圖層功能，希望取代傳統小畫家，成為系統主力繪圖軟體。即使小畫家3D相較於舊版小畫家擁有更多功能，但許多用戶仍偏好後者，因為它簡單易用、啟動速度更快。在過去的7年間，儘管微軟對小畫家3D系統做了許多重大更新，例如3D塗鴉工具、3D模型資料庫、平面轉3D功能，但市場的反應卻不如預期，不少用戶依舊要求將傳統小畫家重設為Windows預設作業系統。

時間來到2023年，微軟對舊版小畫家進行重大升級，增加許多原先小畫家3D的獨有功能，例如支援圖層、透明效果及去背等，不僅如此，微軟也將文字轉圖片的技術整合至舊版小畫家，並新增Cocreator功能，讓用戶可以透過文字描述以AI生成圖片。隨著舊版小畫家的性能、工具越發強大，微軟似乎也放棄了以小畫家3D取代舊版小畫家的想法，宣布自2024年11月4日起，將從Microsoft Store下架小畫家3D軟體，不再提供更新。

消息一出，網友紛紛表示震驚，認為小畫家3D其實十分堪用，「去背修圖方便，比傳統小畫家更棒」、「操作方便」、「不輸付費軟體」、「好用的軟體沒了，雖然一般小畫家也夠用了 但是3D可以摳Z軸的圖超強」、「這個超級好用的說」；舊版小畫家用戶則站在不同立場，支持微軟下架軟體，「為何軟體要越改越倒車？」、「留舊的，開的快也好用」、「我都只是拿來去背而已」、「終於滾了，傳統的比較好用」、「舊的超好用」、「3D對小孩來說太複雜，對專業人士來說又太簡單」；還有不少民眾客觀看待事情的發生，覺得未來小畫家3D的功能會匯整在舊版小畫家，並不是完全消失。

免費圖片編輯軟體一次看 網讚：跟小畫家一樣好用

雖然小畫家無法與Adobe Photoshop這類專業進階軟體競爭，但光是小畫家內建在Windows系統、免費提供使用，能滿足大多數用戶基本需求這點來看，就足以立基於微軟生態系，成為不可或缺的一員。除了小畫家以外，《網路溫度計DailyView》也為您整理三大免費人氣製圖軟體，提供更多選擇。

1. Krita

「Krita」是一套自由、免費、開源的專業數位繪畫軟體，由一眾畫家兼開發者們共同研發，期望創造一套所有人都能負擔的繪畫工具。內建功能足以滿足專業人士的需求，例如大量擬真筆刷、支援壓力感應等數位繪圖板技術，與此同時也具備濾鏡、圖層等影像處理功能供初學者使用。

「Krita」是一套自由、免費、開源的專業數位繪畫軟體。（Krita）

2. Artweaver

「Artweaver」可說是簡易版、輕量級的Photoshop，除了介面相似之外，常用的基本功能如藝術筆刷、濾鏡特效、圖層透明度、編輯文字等都有，相較於Adobe系統更易上手且永久免費，可以滿足普通人基本的圖片編輯需求。

「Artweaver」可說是簡易版、輕量級的Photoshop。（Artweaver）

3. Pinta

「 Pinta 」是一款結合繪圖與照片編輯功能的免費圖片編輯軟體，內建繁體中文介面，它的優勢在直覺易用的介面、優秀的處理速度，同時具備進階的專業功能，例如圖層、特效、各種筆刷與圖形，包攬了基本的繪圖、修圖功能。在繪圖方面，Pinta的用途更像是在圖片上註解，與小畫家類似。

「 Pinta 」是一款結合繪圖與照片編輯功能的免費圖片編輯軟體。（Pinta）

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