夏天開冷氣想節能又健康　這8大原則要遵循　26℃黃金溫度很重要

最近氣溫炎熱，很多人簡直是靠空調「保命」，很多人也開玩笑說沒有空調一天也過不下去。



天氣炎熱，開冷氣真的很必要。（unsplash@sanju-pandita）

確實，空調的確給我們的居住環境降溫明顯，但是怎麼樣用空調，使用空調中應該注意什麼問題，很多人就不知道了。今天我們就來說說以下8個需要注意的問題：

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1. 溫度設置過低

很多人喜歡將空調溫度調得特別低，以迅速降溫。然而，這種做法容易導致室內外溫差過大，身體在進出空調房間時容易出現體溫調節失衡，從而引發感冒、關節痛等疾病。

空調溫度應設置在26℃左右為宜，這樣既能保持涼爽，又能避免過大的溫差對身體造成不良影響。

2. 直吹人體

空調冷風直接吹向人體，尤其是頭部、頸部和背部，容易導致局部血管收縮，引發頭痛、頸部僵硬等症狀，甚至可能誘發關節痛。

使用空調時，應避免冷風直接吹向人體，可以通過調整空調的出風方向或使用擋風板來改變風向。

3. 長時間不清洗空調

空調在使用過程中，濾網和內部零件容易積累灰塵、細菌等污染物，如果不及時清洗，不僅會影響製冷效果，還會增加耗電量，甚至可能導致室內空氣污染，增加呼吸道疾病的風險。定期清洗空調非常重要。

建議每年清洗空調2~3次，特別是在夏季使用前、使用過程中以及不再使用時各清洗一次。清洗時，要重點清潔過濾網、蒸發器、冷凝器等部件。

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4. 忽視室內通風

為了保持室內涼爽，很多人會長時間關閉門窗使用空調，但這樣做會導致室內空氣污濁，容易引發頭暈、乏力等不適症狀。每隔23個小時要給室內通風一次，每次通風10到15分鐘。在開著空調時，也可以把遠離空調的一扇窗戶開一個小縫，以保證室內空氣流通。

5. 過度依賴空調

有些人只要人在屋裏，空調就一直開著，這樣不僅會增加耗電量，還可能因室溫過低而患上感冒。白天連續開空調的時間不要超過3小時，夜間不要超過2小時。可以通過設定定時關閉模式來控制空調時間，避免過度依賴空調。

6. 忽視空調故障

空調在使用過程中可能會出現一些假性故障，如滴水、製冷效果下降等，如果不及時處理，可能會影響空調的使用壽命和製冷效果。遇到空調故障時，不要盲目自行處理，應及時聯繫專業維修人員進行檢查和維修。

7. 忽視加濕

空調在製冷過程中會降低室內濕度，長時間處於乾燥環境中容易導致皮膚乾燥、喉嚨痛等症狀。可以通過擺放加濕器或綠植等方法來增加室內濕度，保持室內環境的舒適度。

8. 不當使用空調電源

空調器電器插頭和插座的接觸不良可能導致電源引出線或插頭髮燙，甚至引發火災等安全隱患。經常檢查空調器電器插頭和插座的接觸是否良好，若發現接觸不良應及時更換或維修。

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