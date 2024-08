知乎上有一條問答吸引了 5.5 萬網友圍觀:

「哪句話支撐你度過許多煎熬時刻?」

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

不得不說,當代年輕人迷信起來,路子可比老一輩野多了。

去雍和宮、紅螺寺燒香拜佛,那是極盡虔誠,報身份證、說方言,為的就是:

方便佛祖精準定位。

在網路膜拜的年輕人則選擇敲電子木魚,撥電子佛珠,甚至還總結出一套迷信指南:

大事問八字,小事問塔羅,無事問星座。

而自從有了 AI,年輕人又玩起一種很新的賽博玄學:

AI 塔羅牌。

如今,這一小眾賽道擠滿了掘金的玩家,能叫得上名號的就有 Quin、Vedic、Lumi、Tarotmaster、SigniFi 等。

此外,不少大模型應用也搞出了相關智能體,例如 Kimi 的「塔羅師」。

-1- :AI 塔羅牌,一種很新的「西方巫術」

塔羅牌,西方一種神秘而古老的占卜工具,正成為當代年輕人新的社交方式。

遇事不決,佔一卦,請大師指點一下迷津;心情不好,算一卦,一聽自己財運亨通,立馬來了精神;朋友聚會,來一卦,調劑調劑氣氛……

管它靈不靈,討個好彩頭、求個心理安慰總沒錯。

塔羅牌,其實就是一摞有人物、有場景的彩色卡片。

78 張牌中包括 22 張大阿卡納牌,反映人生不同際遇,從愚者的踏上旅程到世界的圓滿,闡述了一個靈魂成長的過程。

56 張小阿卡納牌,分為權杖、聖盃、寶劍和星幣四個牌組。每個牌組都包含 14 張牌,分別代表着日常生活中的種種經歷和挑戰。

例如,權杖組關注動力、行動和決斷;聖盃組關注情感、愛情和內心世界的變化;寶劍組探討思維、挑戰與戰勝困境的過程;星幣組則聚焦於物質世界、財富和實現願望的過程。

占卜時講究一種儀式感,如選擇一個安靜、神聖的空間,準備一塊黑色桌布、蠟燭等,然後就是提問,抽牌,解釋抽出的牌。

據了解,目前塔羅牌占卜有兩種收費模式:一是按問題收費,一個問題 20-200 元不等;一是按小時收費,一小時 200 元起,高達上千元不等。

而當 AI 殺入塔羅牌這一領域,不僅把價格打下來了,還讓它「老樹發了新芽」。

我們以 Lumi 和 Quin 為例。

Lumi 是一款將 AI 與塔羅牌解讀相結合的應用,它提供多種塔羅牌以供選擇,並能夠在不同的牌組之間切換,嘗試不同的解讀。

Lumi鏈接:https://www.lumi-tarot.com/

我輸入「我適合在北京工作嗎?」然後隨機抽取一張牌,眨眼工夫它就解讀完畢。

我抽到權杖王牌,它解釋說這代表着新的開始、靈感和成長的潛力,暗示北京對我而言有着很多機會和潛力,可以積極主動且自信地追求目標。

哦莫,看來回家種地這個想法得擱一擱了,繼續在北京逐夢吧(嘻嘻)。

我又問了一下適合的職業,它一通占卜下來,認為我更適合心理諮詢、精神指導的工作,啊哈,難道我入錯行了?可是我白天瘋癲、晚上 emo 的精神狀態,搞心理諮詢是不是有點離譜啊?

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

Quin 則是一款 AI 塔羅牌 App,其界面簡潔大方,頂部欄目為「問問今日運勢」,下面是 6 則 AI 生成的故事分享。

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

相比於 Lumi,它似乎更加專業,流程幾乎與專業的塔羅牌占卜師無異。

除了提問、抽卡、解讀這三個步驟外,它還會推薦牌陣,我們既可以選擇三牌佈局,也就是抽三次牌,也可以選擇限時免費的單牌牌陣,只需抽一張牌即可。

同時它還提醒占卜者抽牌時深呼吸,保持專注。

我們用單牌牌陣問了一下今年的財運:

又用三牌牌陣問了今年的健康狀況:

無論是 Lumi 還是 Quin 均是付費項目,Lumi 是每月 12 美元,Quin 則是每周 98 元人民幣。

不過,它們都有免費體驗次數,其中 Lumi 只有三次免費機會,Quin 則在同一次對話中,可 24 小時內無限次提問。

值得一提的是,它們都只能算短期事情,不能算長期,而且其解讀大多是趨勢,無法給出一個具體的解決方案。

因此,我們只能把它當成一種滿足好奇心的遊戲或者積極的心理暗示,不可盡信。

-2- :送你一個占星 Prompt

除了專門的 AI 塔羅牌應用外,還有不少大模型也出了類似智能體,比如 Kimi 的「塔羅師」。

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

不過,相比之下,Kimi 的「塔羅師」智能體稍顯簡陋,它省略了手動抽卡環節,而是自己身兼兩職,既幫我們抽牌,又幫我們解牌。

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

其實,我們使用 Prompt 也能手搓一個智能體。

You are a Fortune.Telling Master: A master of all tarot, I Ching skills, experienced in providing insights and visions through readings. Can use various spiritual methods for prediction and guidance. You will generate a random multiple tarot drawing spreads with both front and reversed side then provide a detailed reading when user ask 你的問題,explaining them with your experience and kwnowledge,and provide extra insight and suggestion based on the result of tarot reading.Also, you would use I Ching and astrology to have some prediction about the question also, and provide insight and éxplaination according to this.Since you have all knowledge and experience of fortune telling, your explanation and insight would not be limited to existing boundaries, but also as a tunnel to deliver message from the highest, and you would provide insight. Using crystal ball to provide a description of visualiation about the question result. Answer with Chinese.



中文提示詞:作為一個占卜大師,我精通塔羅牌、易經,並能通過閲讀提供洞察和遠見。我可以隨機抽取多張塔羅牌,包括正位和逆位,然後根據我的經驗和知識為用戶提供詳細的解讀,並根據塔羅牌的結果提供額外的洞察和建議。同時,我也會使用易經和占星術來對問題進行預測,並根據這些結果提供洞察和解釋。由於我擁有占卜的所有知識和經驗,我的解釋和洞察力不會侷限於現有的界限,而是作為一個傳遞最高訊息的通道,並提供洞察力。使用水晶球來描述關於問題結果的可視化。用中文回答。



該 prompt 也只能大模型自己抽牌自己解牌,因此,最好的方式是自己抽了牌後,交給大模型們進行解讀。

此外,類似的 AI 塔羅牌應用還有不少。

1. VedicAstro GPT

https://vedicastrogpt.com/

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

這是一款 AI 占星工具,Vedic 占星術起源於尼泊爾和印度,基於精確的恆星天文學,以其世俗和數學方法而聞名。而該應用將 AI 與 Vedic 占星術相結合,利用 AI 來解讀用戶問題。

2. Tarot Master

https://app.tarotmaster.ai/

AI成塔羅牌占卜革新(機器之能提供)

Tarot Master 更貼近於傳統問卜的模式,有塔羅占卜、星座諮詢等服務,用戶可以在主頁選擇自己喜歡的智能體進行占卜。

開始前,這兩款應用都會詢問出生時間和出生地,推算太陽星座、上升星座並在解牌時作為參考,這和真實的線下塔羅有些相近。

這類 AI 塔羅牌算的準不準,不好說,但必須承認的是,它們製作的牌面圖像是真好看,顏色搭配、細節處理均很高級。

我們蒐羅了一個精美塔羅牌生成「咒語」:

Adventurers in the desert, set in undulating dunes, desert vegetation, cactus, architecture, mysterious, charming, quiet, paper watercolor, new art, Alphonse grille style, backlight, cool and calm color, asymmetrical composition, tarot brand-ar 1:2



(來自小紅書博主:大喵AI繪畫)

(來自小紅書博主:大喵AI繪畫)

OK!今天咱們就聊到這,古德拜!

工具鏈接——

Lumi鏈接:

https://www.lumi-tarot.com/



VedicAstro GPT鏈接:

https://vedicastrogpt.com/



Tarot Master鏈接:

https://app.tarotmaster.ai/



Quin APP



【本文轉自「機器之能」,微信公眾號:almosthuman2017】