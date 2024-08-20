Kim Kardashian x Beats Studio Pro聯名耳機　百搭大地色系亮相

就在 iPhone 16 神祕第四色曝光之際，也讓人注意到潮流耳機品牌 Beats 再度攜手話題女王金卡戴珊 Kim Kardashian，合作推出 Beats x Kim K 系列耳機第二彈。



網友：像是與 Kim Kardashian 的聯名Kim Kardashian x Beats Studio Pro頭戴式降噪耳機這次 Beats x Kim K 聯名系列選擇了頭戴式的 Beats Studio Pro 降噪耳機為藍本，色調則是 Kim Kardashian 標誌性的大地色系，包括 Moon（明月）、Dune（沙丘）和 Earth（地球）三種流行且別緻的顏色：Kardashian 表示：

「Beats Studio 一直是時尚代名詞，我迫不及待地想看每個人如何搭配它。」

Kim Kardashia x Beats Studio Pro聯名耳機

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和所有的 Beats Studio Pro 降噪耳機一樣，這次的 Beats x Kim K 聯名款依舊搭載著精心設計過的特製 40 公釐驅動單體，不僅提供接近零失真的音效表現，還支援個人化空間音訊、動態頭部追蹤功能。同時要從 Beats 耳機的側面按鈕，使用者將能夠在透明模式和主動降噪之間快速切換。

目前「Beats x Kim」全新聯名耳機已在限定 Apple Store 與 Amazon 等通路限量上架販售中，售價 $349 美金。

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