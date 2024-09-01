想手機更耐用應留意這4個關鍵技巧　避免充電時電池過熱是要點

如今的手機市場中大部分產品的配置已經比較全面，很多年輕用戶更換手機並不是因為哪些配置不夠用了，可能只是單純的想換換體驗。不過，也有很多消費者更加傾向於「一步到位」，多花點預算買個更強的手機，多用上幾年。



手機要更耐用，便要注意平日的使用習慣。（unsplash@andrey-matveev）

對於這些用戶，筆者今天也來介紹幾個換機、用機的注意事項，感興趣的朋友可以自己嘗試一下。

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1、別為了省300塊買8GB RAM

購買手機時，面對8GB與12GB、16GB RAM的選項，許多人可能會為了節省幾百元而選擇較低的RAM版本。然而，隨著應用軟件的不斷膨脹和多任務處理的需求增加，更大的RAM意味著手機在未來幾年內仍能保持流暢，不易出現卡頓。8GB RAM雖能滿足當前大部分需求，但在遊戲、多任務切換和長期使用場景下，12GB、16GB RAM的優勢明顯，能提供更佳的用戶體驗，延長手機的「保鮮期」。

因此，在預算允許的情況下，投資更高RAM的手機是更為明智的選擇，能避免不久後因性能瓶頸而被迫換機的情況，從長遠來看，性價比更高。

2、合理的電池管理

要延長手機使用壽命，正確地使用電池也是非常有必要的。

現在主流手機使用的都是鋰電池，衡量其使用壽命的是「循環次數」，簡單來講就是不論你充多少次電，只計算總共消耗100%電量，總共充入100%電量的次數，這倆加起來算一次充放循環。

因此，用戶在日常使用手機時不必等到低於10%再充電，或者充到100%再拔，淺充淺用就可以了。

手機循環次數多了之後，電池就會越來越「虛」，甚至出現玩著玩著遊戲突然關機的情況。如果你還不想換手機，可以考慮找手機的客服，諮詢下替換電池所需的費用，價格一般在幾百元，這方面蘋果用戶可以能比較了解。

在給手機充電時，如果散熱不充分，手機可能發燙，而過高的溫度可能會永久損壞電池。此時，建議給手機上一些散熱措施，摘掉手機殼，使用散熱背夾都行；手遊環境負載較大時也儘量不要充電，不僅可能導致遊戲幀率下降影響體驗，手機電池長時間處於高溫狀態也可能會影響使用壽命。

為此，有的手機會提供「旁路充電」功能，開啟後電源僅對系統充電，停止給手機補電，這會顯著減少發燙並提升遊戲性能，可以酌情開啟。

3、避免在極端環境下長時間使用

現在各大電商平台都會賣一種叫「手機防水盒」的小玩意，可以粘在浴室牆上，一邊洗澡還能一邊看視頻，越洗越來勁，視頻沒播完還能再洗幾次。這種產品雖然能隔絕一部分飛濺液體進入手機，但高溫的水蒸氣還是可能會順著耳機孔、揚聲器、充電口等開口進入手機內部，影響手機內部電子元件的正常使用。

如果手機經常放置在潮濕地點，久而久之揚聲器發出的聲音就會變得非常小，甚至出現屏幕失靈等影響，這時換個主板還得花個大幾百上千。

同時，手機長時間放置在高溫、低溫等極端環境下也對手機有潛在危害。冬天等寒冷天氣下鋰離子電池的化學反應會變得遲緩，導致電量消耗更快，充電速度減慢，甚至無法充電，極低溫度可能導致觸摸屏響應不良或完全無響應。

4、定期清理手機RAM

現在的手機系統一般都會提供清理功能，比起第三方清理工具用起來更放心。如果你的存儲空間有剩餘，也建議開啟RAM擴展功能，實測有效。

偶爾想起來了，也可以重啟一下手機，一定程度上緩解運行卡頓以及一些更新問題。

5、總結

可能也有很多朋友認為，這些技巧誰愛搞誰搞，手機還得我「供著」？筆者認為，畢竟錢也都是咱們自己掙的，一些小操作也不費什麼事，也沒必要太較真。值得一提的是，相比以前現在的手機已經越來越結實耐用，很多手機的系統都已經能借助AI算力修復手機系統，希望廠商未來也能推出更多類似功能，讓每一款新機的使用壽命能更加長久。

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