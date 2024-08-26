OpenRun Pro 2運動耳機雙單元打造骨傳導音質新境界　還有mini版

一直以來，一部分人對傳統骨傳導耳機的刻板印象就是音質有上限，特別是低頻不足，即使耳機震得耳朵發麻，音質依然還是「聽個響」。



這裏有必要先科普一下：這是因為低頻都是波段比較長的頻段，波長長導致震動大，震動大就會導致佩戴時麻癢感比較強，影響敏感用戶的佩戴舒適度。為了做好兩者的平衡，就需要削減一部分低頻，這也是造成以前傳統骨傳導耳機音質不夠好的一個主要原因。

而這一次，韶音新推出的OpenRun Pro 2 運動耳機突破了一個單元的發聲限制，在音質這條賽道上找到了新的突破。具體來說，OpenRun Pro 2 採用了兩個發聲單元。其中，骨傳導發聲單元負責中高頻部分，另一顆定向聲場發聲單元負責低頻部分，其內部是18mm x 11mm超大環形振膜，用來增強低頻輸出。

OpenRun Pro 2會是骨傳導音質新標桿？

再就是結合了韶音最新的自研算法Shokz OpenBass™ 2.0，能夠根據全頻音量動態調節低頻和高頻，確保高音不失真，低音下潛更深。這套聲學結構，韶音稱之為「DualPitch™ 骨氣雙單元技術」。

在聽感上，OpenRun Pro 2 的低音要比我之前用過的其他骨傳導耳機更飽滿，也更有彈性，這在聽感上可以說是一個非常大的提升。此外，人聲的位置準確，吉他、貝斯、鼓等樂器的層次感和清晰度也都有着不錯的表現。總的來說，這次OpenRun Pro 2 在音質上確實給我帶來了不少驚喜。

佩戴體驗上，OpenRun Pro 2 採用具有記憶回彈性的鈦合金後掛，直徑相比於上一代產品減少了0.05mm。別小看這0.05mm，它有效減輕了16%的後掛夾緊力，進而提升了佩戴舒適度。日常使用不論是跑步、登山還是騎行，OpenRun Pro 2 良好的舒適度和穩固性都可以讓我佩戴更長時間而無不適感。

作為一款專業運動耳機，OpenRun Pro 2 耳機的防水等級為IP55，應對小雨或運動中的汗水都沒有問題。韶音還給OpenRun Pro 2 配了一個防水收納包，可以手拎着或者掛在揹包上，出門攜帶更方便。

值得一提的是，除了標準版，OpenRun Pro 2 還有mini版可以選擇。它專門針對小頭人群設計，後掛的長度縮短了21毫米，佩戴的時候會更加貼合。特別是一些頭型比較小的女生，耳機後掛太長的話腦袋後面就會空出來一塊不太美觀，mini版在保證佩戴舒適度的前提下，正好解決了這個問題。

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除了音質和佩戴舒適度，耳機的語音通話質量同樣是用戶比較關心的。OpenRun Pro 2 採用雙麥克風設計，同時還針對戶外使用場景進行了抗風噪設計。耳機的後置麥克風上設置了兩個收音孔用來平衡氣壓，減小氣流對麥克風的影響。內部聲道上則採用了蜿蜒的設計，通過降低風速來減少風噪。再結合AI通話降噪算法，讓語音通話更清晰。

充電方面，OpenRun Pro 2 捨棄了前作的磁吸式接口，採用全球通用的Type-C充電口，並且還做了防水設計，外部是防水防塵塞，使得充電口達到了IPX7級防水性能。

此外，續航也有了很大提升，耳機單次最長可使用12小時。即便是電量低了，出門前先充上5分鐘就能用兩個半小時，日常使用基本不會有電量焦慮。

就整體深度體驗後的感受，韶音OpenRun Pro 2運動耳機這次的產品力整體令人滿意，而最令我驚喜的還是它的音質表現，不論是低頻、聲場還是聲音細節，都帶來了很大的提升。如果你是一個運動愛好者，對舒適度和音質都有比較高的要求，我非常推薦你試一試這款OpenRun Pro 2 專業運動耳機。

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