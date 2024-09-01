ARM vs X86處理器架構強弱點一文看清　哪款才是最適合你的PC設備

當你走進電子產品商店，面對琳瑯滿目的電腦選擇時，是否感到迷茫？你知道選擇適合自己的PC不僅僅是看外觀、品牌和價格，還要了解其內在的「處理器架構」嗎？本文將整理處理器架構的簡單概念，並且告訴你不同架構的強項，讓你在選購電腦時能夠更有依據地做出決定。



什麼是處理器架構？

處理器是電腦性能的關鍵（unsplash@christian-wiediger）

處理器架構是指處理器的設計和運作方式，就像是建築物的結構設計一樣，影響處理器「如何執行指令」和處理數據。目前市場上主要有兩種處理器架構：X86和ARM。每種架構都有其獨特的特性和適用場合。

ARM vs X86處理器架構

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X86架構

X86架構是由Intel和AMD主導的，最早出現在1980年代，經過多年的發展，已經成為個人電腦（PC）和伺服器領域的主流架構。這種架構的處理器通常具有強大的計算能力，適合需要大量數據處理和高性能需求的應用。

高性能：X86處理器通常擁有多核和高頻率，適合需要強大計算能力的應用，如遊戲、影片編輯和3D渲染。

兼容性：由於歷史悠久，X86架構擁有廣泛的軟體兼容性，大多數的桌面應用和大型軟體都能在X86平台上順暢運行。

適用需求

重度使用者：如果你是重度使用者，經常進行遊戲、專業圖形設計或影片編輯等高需求任務，X86架構的PC會是你的最佳選擇。好比Dell XPS 15，這款筆記型電腦搭載Intel Core i7或i9處理器，適合需要高效能的使用者，特別是需要進行圖形設計或影片編輯的專業人士。

多功能需求：需要一台能處理各種不同任務的通用型電腦，X86架構提供的廣泛兼容性和穩定性將滿足你的需求。

ARM架構

ARM架構起源於移動設備領域，因其低功耗和高效率而著稱。近年來，ARM架構也開始進入PC市場，成為輕薄筆電和某些桌面設備的選擇之一。

低功耗：ARM處理器通常比X86處理器消耗更少的電能，這使得它們特別適合用於需要長時間電池續航的設備，如筆記型電腦和平板電腦。

高效能：在性能與功耗的平衡方面，ARM架構具有優勢，尤其是在需要長時間持續運行的設備上。

適用需求

輕度使用者：如果你主要是進行網頁瀏覽、電子郵件處理、文書編輯等輕量任務，ARM架構的設備會是經濟且高效的選擇。

便攜需求：需要一台輕薄便攜且具備長時間電池續航的筆電或平板，ARM架構能夠提供優異的便攜性能和續航表現。像是Microsoft Surface Pro X，這款二合一裝置搭載高通Snapdragon處理器，結合了高效能和長續航，適合需要移動辦公的用戶。

蘋果的MacBook從M1晶片起即是使用Arm架構，變成輕量、續航力高的筆電代表。（apple）

如何選擇適合自己的PC？

你會選哪一款電腦來工作？（unsplash@kari-shea）

選擇適合自己的PC，不僅僅是看處理器的品牌和型號，更要考慮到處理器架構對你的需求影響。首先，你需要明確自己的使用需求。如果你是專業人士或重度玩家，選擇X86架構的高性能PC會更適合，若選擇了ARM架構下的裝置，比如蘋果電腦（特別是搭載M1或M2處理器的機型）使用ARM架構，而大多數PC遊戲是為X86架構設計的。雖然蘋果提供了Rosetta 2翻譯層來運行X86應用，但性能可能會有所損失，而且並不是所有遊戲都完全兼容；但如果你是輕度使用者，ARM架構的便攜設備會更符合你的需求。

其次，還需要考慮兼容性，如果你有特定的軟體需求，確保所選PC能夠兼容你的工作或娛樂軟體。大多數專業應用和大型軟體在X86平台上運行更佳；最後，再評估自己對便攜性與續航力的要求，如果你經常出門，需要隨時隨地使用電腦，ARM架構的筆記本電腦和平板電腦因其輕便和長續航特性，會是更好的選擇。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：你有選對適合的PC嗎？一文看懂Arm、X86「處理器架構」強弱點在哪：用Mac玩遊戲會怎樣】