iPhone 16系列無大變化　明年iPhone 17有驚喜　有Air還有Ultra？

根據最新的消息，蘋果公司即將推出全新的iPhone 17系列手機。這一系列將帶來較大的設計上的變化，但整體上仍會保持較高的性能和功能。



古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》欄目中透露了有關未來iPhone機型的細節。他說，蘋果希望將Pro版的性能融入到較小機型中，並計劃至少要到2027年才能實現這一目標。因此，我們可以期待更纖薄、更輕巧的外形尺寸和更強大的處理器。

iPhone 17會有Air版？（x）

此外，古爾曼還提到，蘋果可能會推出一款名為「Ultra」的新型號，這比目前傳聞中的iPhone 17 Slim更具吸引力。他透露，「Ultra」不僅外觀像iPhone 14，而且還將支持Apple Intelligence技術。這意味着新款手機有望搭載高性能晶片。

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同時，在硬件方面，除了Pro系列之外的其他機型也將得到改進。例如，「Plus」機型將被新的「Slim」機型所取代，並引入更小的動態島等創新功能。

關於前置攝像頭方面的改進也引起了人們的關注。分析師Jeff Pu今年5月聲稱蘋果將對前攝進行重新設計，並引入更小的動態島等新功能。

最後，古爾曼還透露了有關「iPhone 17 Mini」的訊息。他表示這款迷你版手機將不會是之前iPhone 12/13 mini的延續。

總體而言，蘋果公司正在積極準備未來的手機產品線，並希望通過引入更多創新和改進來滿足消費者不斷增長的需求。

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