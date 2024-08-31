生成式AI應用100強　ChatGPT霸榜挑戰者出現　消費者最愛是這些

知名創投公司a16z公佈第三屆生成式AI應用100強報告，揭露在網站或行動App中，最受消費者使用的服務有哪些？



過去兩年裡，各種生成式AI消費性應用如雨後春筍般冒出，但重要的或許是哪些服務能夠真正獲得用戶青睞。

知名創投公司Andreessen Horowitz（後稱a16z）近日公佈了生成式AI應用100強報告，除了奪冠的ChatGPT外，還有哪些應用程式上榜？

a16z聲稱，他們每年半年便會重新審視AI應用趨勢，依照訪客流量、活躍用戶數等資訊對前50名AI優先網站服務、前50名AI優先行動App，總計100款應用程式進行排名，近日也發布了第三屆的100強榜單。

全球100大AI工具排行榜出爐！創作工具佔52%，誰是地表最強生成式AI？（數位時代提供）

ChatGPT霸榜挑戰者出現

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ChatGPT三屆霸榜，競爭對手持續攀升

AI應用的市場可說瞬息萬變，縱然是在網站及行動App兩方面都蟬聯榜首的ChatGPT，現在也面臨越來越強的競爭。

全球100大AI工具排行榜出爐！創作工具佔52%，誰是地表最強生成式AI？（a16z）

全球100大AI工具排行榜出爐！創作工具佔52%，誰是地表最強生成式AI？（a16z）

曾被輝達執行長黃仁勳點名是最常使用AI工具之一的Perplexity，就在這次的榜單中獲得第三名。

Perplexity是一款AI搜尋服務，用戶能夠與聊天機器人互動搜尋各種資料，雖然前些時候曾因為版權爭議與媒體鬧出不小爭議，使用量仍然持續攀升，並且在停留時間（超過7分鐘）上小勝ChatGPT，還首度進入行動App榜單。

由Anthropic推出的Claude聲勢也不斷上漲，這次榜單中從原先的第10名上升至第4名。回顧過去半年的進展，Anthropic推出了更聰明的Claude 3.5 Sonnet模型，加入能更深入互動的Artifacts功能。

30%入圍應用來自新公司，字節跳動5款AI服務首次上榜

a16z指出，與半年前的榜單相比，這次上榜的應用多達30%出自新公司，可見競爭之激烈。聊天機器人Luzia就首次登上榜單，位列行動App榜上第25名。Luzia號稱擁有4,500萬用戶，原本是WhatsApp上的聊天機器人，於去年12月推出行動App版本。

字節跳動去年投入AI領域後，這次的榜單上就有多款產品入圍。 （Bytedance）

2023年投入生成式AI研發的TikTok母公司字節跳動，就有多款旗下服務首次進入兩份榜單，包括AI教育助手Gauth（第44名）、聊天機器人建立工具Coze（第45名）及聊天機器人豆包（第47名）都登上網站服務榜之中。

豆包同時也在行動App榜單上獲得第26名，另外還有影像編輯器Hypic（第19名）、AI助理CiCi（第34名）進入該榜。

圖像、影音編輯生成仍是主流，各類創作工具佔5成以上

若以各個應用的類型來看，創作工具是最主要使用的AI應用類別，網站服務榜中52%公司都是專注在各種類型的生成或編輯工具，例如圖像、影像、音樂等等，又以圖片為大宗。

只看新上榜公司的話，這個比例更高，有58%屬於創作工具類別，例如可以生成逼真3D影像的Luma（第14名）、AI動畫工具Viggle（第21名）、AI繪畫生成器SeaArt。

手機App榜上的情況也類似，多達22%上榜者屬於圖片或影像編輯工具，目前這塊領域仍是老牌公司為主，例如美圖（第9名）、韓國Naver旗下的Snow（第30名），以及Adobe Express（第35名）。

不過，a16z聲稱這次榜單上出現了新類型的AI應用「美感及約會」類別。LooksMax AI（第43名）、Umax（第44名）兩款App都是利用AI技術給予用戶如何改善外表、增進個人形象的建議；RIZZ（第49名）則是一款聊天助理App，能夠分析社交軟體截圖客製化回應，幫助用戶聊得開心。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】